পানিহাটিতে সেক্টর অফিসার রাজনৈতিক কাজে যুক্ত ! কড়া পদক্ষেপ কমিশনের
নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আবারও কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল নির্বাচন কমিশনকে ।
Published : April 5, 2026 at 10:21 AM IST
পানিহাটি, 5 মার্চ: পানিহাটিতে সেক্টর অফিসারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ ৷ কড়া পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন ৷ পদ থেকে তাঁকে অপসারণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আবারও কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল নির্বাচন কমিশনকে । উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের এক সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসারকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করার নির্দেশ দিল কমিশন ৷ পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশও জারি করে 24 ঘণ্টার মধ্যে তাঁর থেকে যথাযথ জবাব তলব করা হয়েছে ।
এই বিষয়ে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চৌধুরীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অতনু চক্রবর্তী পানিহাটি কেন্দ্রের সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন । সম্প্রতি একটি সোশাল মিডিয়া ভিডিয়োয় তাঁকে একটি রাজনৈতিক দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায় বলে অভিযোগ ওঠে । আর এই ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পরই দায়িত্ব পালনে তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । অভিযোগ পেয়ে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার । অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁর এই আচরণ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, 1951-এর পরিপন্থী । ফলে ওই অফিসারের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগও আনা হয়েছে ।
এরপরই তাঁকে সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসারের এর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় । পাশাপাশি কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানাতে 24 ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নির্বাচনী প্রচারে বাধা এবং মনোনয়ন পত্র পেশের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে । কাজে গাফিলতির অভিযোগে বহরমপুর থানার আইসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে । পাশাপাশি, ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর ।
প্রসঙ্গত, শনিবার অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নির্বাচনী প্রচারের সময় একদল যুবক আচমকাই তাঁর পথ আটকায় এবং গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয় । কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশের সামনেই শাসকদলের কর্মীরা এই বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ৷ এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাজে নালিশও জানিয়েছিলেন অধীর চৌধুরী ।