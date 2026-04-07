ভোটার তালিকা থেকে বাদ 90 লক্ষেরও বেশি নাম ! শেষ লিস্ট প্রকাশ কমিশনের
বিবেচনাধীন ভোটারদের নিষ্পত্তি শেষ ৷ কতজনের নাম বাদ গেল পশ্চিমবঙ্গ থেকে ? কমিশনের রিপোর্টে উঠে এল সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়।
Published : April 7, 2026 at 10:50 AM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: দ্বাদশ তথা শেষ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন । তাতেই উঠে এল অন্তত 90 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে ৷ সোমবার রাতে রাজ্যে 'বিচারাধীন' বা 'Adjudication' তালিকায় থাকা ভোটারদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন । প্রকাশিত রিপোর্টে প্রথমবার যোগ্য ও অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত ভোটারদের জেলাভিত্তিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আগে প্রকাশিত তালিকায় দেখা গিয়েছিল, মোট 60 লক্ষ 6 হাজার 675 ভোটার বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত ৷ তাঁদের তথ্য স্ক্রুটিনি করা হয়েছিল । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 32 লক্ষ 68 হাজার 119 জনের নাম যোগ্য বা বৈধ কিংবা নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে বলে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । অন্যদিকে, বিচারাধীন থাকা 27 লক্ষ 16 হাজার 393 নাম'কে অযোগ্য বা বাদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
গত 28 ফেব্রুয়ারি এসআইআরের প্রকাশিত প্রথম চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়েছিল 63 লক্ষ 66 হাজার 952 জনের নাম । মোট বাদ পড়ার সংখ্যা 90 লক্ষেরও বেশি (90 লক্ষ 83 হাজার 345)।
কমিশন যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে সেই অনুযায়ী, 60 লক্ষ 6 হাজার 675 ভোটারের মধ্যে 59 লক্ষ 84 হাজার 512 জনের নিষ্পত্তি হয়েছে । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রায় 99.6 শতাংশ নিষ্পত্তি হয়েছে ।
মোট সংখ্যার মধ্যে এখনও 22 হাজার 163টি কেস নিষ্পত্তি হওয়া বাকি রয়েছে । কমিশন সূত্রে খবর, বাকি নামগুলি আজকের মধ্যেই নিষ্পত্তিতে আপডেট করে দেওয়া হবে । দেখা যাচ্ছে যে, বিচারাধীন থাকা 27 লক্ষ 16 হাজার 393টি নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ল (তবে এরা আবার আবেদন করতে পারে ট্রাইবুনালে) ৷ পাশাপাশি, 32 লক্ষ 68 হাজার 119 গুলি নাম বৈধ বলে বিবেচিত করে তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত 27.1 লক্ষ ভোটার বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুনালের কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে পারবেন ।
অন্যদিকে, তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে
- সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায় । প্রায় 4.55 লক্ষ ভোটারকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
- দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা, যেখানে প্রায় 3.25 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে ।
- তারপর রয়েছে মালদা, যেখানে প্রায় 2.39 লক্ষ ভোটারকে অযোগ্য হিসেবে ধরা হয়েছে ।
- নদিয়াতেও প্রায় 2.08 লক্ষ নাম বাদ ৷
- দক্ষিণ 24 পরগনায় প্রায় 2.22 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷
- বীরভূমে প্রায় 82 হাজার ভোটার অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত ।
- এছাড়াও হুগলিতে প্রায় 1.20 লক্ষ নাম বাদ ৷
- পশ্চিম বর্ধমানে ভোটারদের নাম বাদের সংখ্যাটা প্রায় 74 হাজার ৷
- উত্তর দিনাজপুরে প্রায় 1.76 লক্ষ নাম বাদ পড়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে ।
কমিশন সূত্রে খবর, বিচার প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিটি নাম খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আর সেই ভিত্তিতেই এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত গতকাল, 6 এপ্রিল দ্বাদশ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন । জানা গিয়েছে, এটাই আপাতত প্রকাশিত হওয়া শেষ তালিকা ।
নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী, প্রথম দফায় নির্বাচনের জন্য 6 এপ্রিল সোমবার রাত 12টার পর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, দ্বিতীয় দফার ভোট অর্থাৎ 29 এপ্রিল নির্বাচনের জন্য আগামী 9 এপ্রিল রাত 12টা নাগাদ ভোটার তালিকা ফ্রিজ হয়ে যাবে ৷