'জন্মের আগেই মাধ্যমিক' ! হাসিরানির প্রার্থীপদ বাতিলের মামলার 'গ্রহণযোগ্যতা' নিয়ে প্রশ্ন কমিশনের

'জন্মের আগেই মাধ্যমিক' ! হাসিরানির প্রার্থীপদ বাতিলের মামলার 'গ্রহণযোগ্যতা' নিয়ে প্রশ্ন কমিশনের
Election Commission: নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর এই ধরনের বিষয়ে সরাসরি রিট পিটিশন করা যায় কি না, প্রথমেই সেই প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশন ।
Published : September 24, 2026 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের প্রার্থীপদ ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন আইনি জট । তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে কংগ্রেস । কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর এই ধরনের বিষয়ে সরাসরি রিট পিটিশন করা যায় কি না, প্রথমেই সেই প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশন । হাসিরানি রথের আইনজীবীর তরফেও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে ।
বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটি ওঠে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে । বিচারপতি জানতে চান, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পরে বিষয়টি রিট পিটিশনের মাধ্যমে তোলা যায় কি না । বৃহস্পতিবার ফের শুনানির জন্য বিষয়টি তালিকাভুক্ত হয়েছে ।
কংগ্রেসের অভিযোগের কেন্দ্রে হাসিরানির নির্বাচনী হলফনামা । তাদের দাবি, হলফনামায় তাঁর বয়স 61 বছর দেখানো হয়েছে । সেই হিসাব অনুযায়ী তাঁর জন্ম 1965 সালের আশপাশে । অথচ একই নথিতে চৌখালি গঙ্গাপদ্ম মিলন কন্যা বিদ্যাপীঠ থেকে 1965 সালেই দশম শ্রেণির পরীক্ষা পাশের তথ্য রয়েছে । অর্থাৎ, জন্মের সময়েই দশম শ্রেণির পরীক্ষার বছরের এমন অদ্ভুত মিল কী ভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ।
কংগ্রেসের দাবি, নথিগুলি খতিয়ে দেখে কোন তথ্য সঠিক এবং কোনটি ভুল, তা নির্বাচন কমিশনেরই যাচাই করা উচিত । কোনও নথি ভুয়ো প্রমাণিত হলে প্রার্থীপদ বাতিলের দাবিও জানিয়েছে তারা ।
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