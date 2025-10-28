বিএলও-র দায়িত্বে শিক্ষক-শিক্ষিকারা, স্কুলের পড়াশোনা লাটে ওঠার আশঙ্কা
পুজোর ছুটির পর খুলেছে স্কুল । পরীক্ষার চাপ আছে ৷ ফলে শিক্ষকদের উপর বিএলও-র দায়িত্ব চাপলে স্কুলগুলির পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রধান শিক্ষকদের।
Published : October 28, 2025 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের ঘোষণামতো রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে ৷ কারা প্রকৃত ভোটার, ভোটার তালিকায় কাদের নাম থাকবে, কীভাবে সেটা নির্ধারিত হবে - এসআইআর-এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত 11টা নথির ভিত্তিতে এই বিষয়গুলি ঠিক করা হবে । আর এই সমস্ত কাজের জন্য বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেছে কমিশন ৷ তবে শিক্ষকরা কমিশনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে স্কুলগুলির পঠন-পাঠনে তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷
এসআইআর নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক । ভোটার তালিকায় যে সমস্ত নাম আছে, সেই তালিকায় কারা মারা গিয়েছেন, কারা এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন, কারা ভুয়ো ভোটার, সবকিছুই খতিয়ে দেখছে কমিশন । রাজ্যজুড়ে বুথের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাড়ানো হয়েছে বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-এর সংখ্যাও । যদিও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ছিল, স্থায়ীপদে কর্মরত কর্মী ও আধিকারিকদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হবে । কিন্তু বিএলও হিসেবে অনেক স্কুলের শিক্ষকদেরও ডাকা হয়েছে । পুজোর ছুটির পরে স্কুল খুলছে । এরপর রয়েছে পরীক্ষার চাপ ৷ ফলে শিক্ষকদের উপর এত দায়িত্ব চাপালে তাতে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ।
বিভিন্ন স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুথ লেভেল অফিসারদের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে । এমনিতেই পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকট আছে । নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলার কারণে অনেক শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে । ফলে কমবেশি বেশিরভাগ স্কুলই শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্যায় জেরবার । এর উপর শিক্ষকরা বিএলও হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা আরও বেড়েছে ।
পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি বোহার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণ মণ্ডল বলেন, তাঁদের স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 40 জন ছাত্র আছে । কিন্তু স্কুলে রসায়নের শিক্ষক মাত্র একজন । সেই শিক্ষককে বিএলও পদে নিয়োগ করা হয়েছে । ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে । একই পরিস্থিতি অন্যান্য জেলের স্কুলগুলিতেও ৷
তবে মালদা জেলার মাধ্যমিক স্তরের পরিদর্শক বাণীব্রত দাস বলেন, "হাইস্কুল থেকে কয়েকজনকে এই কাজের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে । তবে এই কাজে সেই সমস্ত স্কুল থেকেই শিক্ষক নেওয়া হয়েছে, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা যথেষ্ট । এর ফলে পঠন পাঠানে সমস্যা হবে না বলেই মনে হয় ।"
প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের জেলা সভাপতি রূপক রায় বলেন, তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে যাওয়া হয়েছিল । কমিশন তাঁদের আশ্বস্ত করেছিল যে, পড়াশোনায় কোনও সমস্যা দেখা দেবে না । কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকেরা সমস্যায় পড়েছেন । বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, এই নিয়ে শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি । ফলে যদি স্কুলগুলি থেকে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা এই কাজের জন্য তুলে নেওয়া হয়, তাহলে পঠন-পাঠনের সমস্যা হবে বলে মনে করছে শিক্ষা দফতর ।
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "এটা একটি উদ্বেগের বিষয় । আমরা স্কুলগুলির সঙ্গে কথা বলছি । পাশাপাশি সরকারের সঙ্গেও কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব ।"
নারায়ণ দাস বাঙুর মাল্টি পারপাসের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া জানান, "আমার বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগে 10 জনের মধ্যে পাঁচজন এবং মাধ্যমিক বিভাগে 26 জনের মধ্যে পাঁচজন এবং একজন গ্রুপ সি, তারও ডিউটি এসেছে ।"
ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, "একদিকে এসএসসি-র ফলে শিক্ষক পদ শূন্য হচ্ছে । তার উপর কমিশনের কাজের জন্য শিক্ষকেরা নিযুক্ত হচ্ছেন ৷ ফলে স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন চলবে কী করে ! শিক্ষকের বিকল্প তো শিক্ষকরাই । তা আমরা পাব কোথা থেকে ?"