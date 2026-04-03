7 এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে প্রক্রিয়া, অষ্টম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর জানাল কমিশন

7 এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে প্রক্রিয়া, অষ্টম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর জানাল কমিশন
বুধবার রাতে সপ্তম তালিকা প্রকাশের একদিনের মধ্যে সামনে এল বিচারাধীন ভোটারদের অষ্টম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা ৷ এখনও বিচারাধীন রয়েছে আট লক্ষ ভোটার ৷
Published : April 3, 2026 at 2:48 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: প্রথম দফা ভোটের 20 দিন আগে বিচারাধীন ভোটারদের অষ্টম তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন ৷ বৃহস্পতিবার তালিকা প্রকাশের পর তারা জানিয়েছে, অষ্টম তালিকা পর্যন্ত বিচারাধীন প্রায় 52 লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে । পাশাপাশি কমিশন আশা প্রকাশ করেছে যে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনে আগামী চার দিনের মধ্যেই এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে । অর্থাৎ, বলা যায় আর আট লক্ষ নামের নিষ্পত্তির তালিকা বেরোলেই মোট 60 লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের বিচার সম্পূর্ণ হবে ৷
এই বিষয়ে একজন বরিষ্ঠ আধিকারিক জানিয়েছেন, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর এ পর্যন্ত ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 35 থেকে 40 শতাংশ নাম বাদ দিয়েছে । বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিচারাধীন থাকা প্রায় 52 লক্ষ মামলার যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে । অবশিষ্ট প্রায় 8 লক্ষ আবেদনকারীর কাজ বর্তমানে চলছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, আগামী চারদিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে ।
আধিকারিকরা দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, যদি এই গতিতে কাজ চলে তবে 7 এপ্রিলের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে যাবে ।চূড়ান্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর 60 লক্ষেরও বেশি নাম যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় ছিল । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের দ্বারা এই নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হচ্ছে ।
এই প্রক্রিয়াটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ রাজ্যে নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট 23 এপ্রিল নির্ধারিত হয়েছে ৷ অন্যদিকে, প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 6 এপ্রিল । স্বাভাবিকভাবে ভোটার তালিকা চূড়ান্তভাবে 'ফ্রিজ' বা স্থির করার আগেই যাচাইকরণের এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন ।
নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান, মালদার কালিয়াচকে বুধবার রাতে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাও করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যাচাইকরণের কাজে নিযুক্ত ওই আধিকারিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি এখন বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে ।
সূত্রের খবর, "ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ভোটার যাচাইয়ের কাজে মোতায়েন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ।"
এদিকে, যাঁদের নাম এই নিষ্পত্তি তালিকায় স্থান পায়নি, তাঁদের এখন প্রতিকার পাওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হতে হবে । তবে, ট্রাইব্যুনালগুলি ঠিক কবে থেকে কাজ শুরু করবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে ।
বুধবার রাতে সপ্তম তালিকা প্রকাশ করা হলেও সেখান থেকে কতজনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি ষ তবে আধিকারিকদের বক্তব্য, এই পুরো প্রক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ।