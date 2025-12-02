ETV Bharat / state

BLO-দের নয়া নির্দেশিকা, আজই এনুমারেশন ফর্ম জমার ডেডলাইন

নয়া নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশনের ৷ আজ, 2 ডিসেম্বরের মধ্যে BLO-দের সংগৃহীত সব ফর্ম আপলোড করার কথা বলা হয়েছে।

Published : December 2, 2025 at 11:47 AM IST

কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: এনুমারেশন ফর্ম আপলোড করার সময়সীমা 4 ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে 11 ডিসেম্বর করা হয়েছে। অর্থাৎ, বিএলও-রা আরও এক সপ্তাহ সময় অতিরিক্ত পাচ্ছেন। এরই মাঝে BLO-দের ডেডলাইন বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন ৷ সমস্ত বিএলও-দের হাতে থাকা গণনা ফর্ম (এনুমারেশন) আজ অর্থাৎ মঙ্গলবারের মধ্যে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

এখনও পর্যন্ত যত ফর্ম সংগ্রহ করেছেন তাঁরা সেগুলি সব আজ রাত 12টার মধ্যে আপলোডের কাজ শেষ করতে হবে ৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে এমনটাই নয়া নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-দের ৷

আজকের নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 2 ডিসেম্বরের পর থেকে যেদিন ফর্ম সংগ্রহ করা হবে সেইদিনই সেই ফর্মগুলিকে আপলোডিং-এর কাজ শেষ করতে হবে। অর্থাৎ, একদিনে যতগুলি ফর্ম কালেক্ট করবেন বিএলও সেগুলি ওইদিনই আপলোড করতে হবে ৷ 2 ডিসেম্বরের পর থেকে আর কোনওরকম 'backlog' রাখা যাবে না । আগামী 11 ডিসেম্বরের মধ্যে যদি কোনও ফর্ম বিতরণ বাকি থেকে যায় সেগুলোকে 'Uncollectible' বলে গণ্য করা হবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, যেহেতু এই কাজের জন্য আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে ৷ তাই এই সময়ের মধ্যে আপলোডিংয়ে কোথাও কোনওরকম ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে সেটিকে পুনরায় সংশোধন করে নিতে পারবেন BLO-রা । কারণ তাঁদের কাছে এখন 'Edit' ট্যাবটি অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যদিও এনিয়ে এক কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, আগেও 'Edit' অপশনটি ছিল যেটি মাঝে কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। তবে এই অপশনটি পুনরায় চালু হওয়ায় অনেকটা সুবিধা হবে বিএলও-দের।

এই ক্ষেত্রে যদি কোনও কোনও ডেটা অস্থায়ী কর্মীদের দ্বারা পূরণ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোথাও কোনও ত্রুটি হয়েছে কি না, সেটি বিএলও-রা আরও একবার খতিয়ে দেখে নিতে পারবেন। আর কোথাও যদি তবুও কোনও ভুল থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে পুরো দায় বর্তাবে বিএলও'র উপরেই।

এর আগে, গত পরশু অর্থাৎ রবিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন জানায় এসআইআর প্রক্রিয়াগুলি সাত দিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ 4 ডিসেম্বরের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার সময়সীমা বাড়িয়ে 11 ডিসেম্বর করা হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে 16 ডিসেম্বর, যা আগে 9 তারিখ ছিল । 7 ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ আগামী বছর 14 ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই আবহে আজ নয়া নির্দেশিকায় জানানো হল, হাতে থাকা ফর্ম কমিশনের দেওয়া ওয়েবসাইটে আজই আপলোড করতে হবে বিএলও-দের ৷ আগামিকাল অর্থাৎ 3 তারিখ থেকে প্রত্যেকদিনের সংগৃহীত ফর্ম প্রত্যেকদিন আপলোড করতে হবে।

TAGGED:

BENGAL SIR ROW
ELECTION COMMISSION
বিএলও
ECI TO BLO ON ENUMERATION UPLOAD
SIR IN BENGAL

