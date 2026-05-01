ফের ভোট ! শনিতে 15টি বুথে পুনর্নির্বাচন, নির্দেশ কমিশনের

ফের ভোট ! শনিতে 15টি বুথে পুনর্নির্বাচন, নির্দেশ কমিশনের
দক্ষিণ 24 পরগনার দু'টি বিধানসভার 15টি আসনে 29 এপ্রিলের গৃহীত ভোট বাতিল করল নির্বাচন কমিশন ৷ পরিবর্তে ভোট হবে আগামিকাল ৷
Published : May 1, 2026 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 1 মে: স্ট্রংরুম নিয়ে বিতর্কের মধ্যে কয়েকটি বুথে ফের নির্বাচনের ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷ এর মধ্যে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার মগরাহাট পশ্চিমের 11টি বুথে, ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার 4টি বুথে পুনর্নির্বাচন হবে ৷
মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার- 46 নম্বর, 126 নম্বর, 127 নম্বর, 128 নম্বর, 142 নম্বর, 214 নম্বর, 215 নম্বর, 216 নম্বর, 230 নম্বর, 231 ও 232 নম্বর বুথে ফের নির্বাচন হবে ৷ 143 নম্বর ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার 117 নম্বর, 179 নম্বর, 194 নম্বর, 243 নম্বর বুথে ফের ভোট গ্রহণ হবে ৷
কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গত 29 এপ্রিল এই বুথগুলিতে নির্বাচন হয়েছিল ৷ কিন্তু রিটার্নিং অফিসার ও বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট এবং প্রমাণ অনুযায়ী এই বুথগুলিতে ভোটগ্রহণ খারিজ করা হচ্ছে ৷ আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার মগরাহাট পশ্চিম ও ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার মোট 15টি বুথে ফের ভোটগ্রহণ হবে ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী শামিম আহমেদ ৷ অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবার বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী পান্নালাল হালদার ৷ গত 29 এপ্রিল এই দু'টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয় ৷ কিন্তু ভোটে কারচুপির অভিযোগ ওঠে ৷ ওইদিন রাজ্যের বেশ কয়েকটি বুথে ভোট রিগিংয়ের অভিযোগ তোলে বিজেপি ৷
কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত এই বিষয়ে রিপোর্ট পাঠায় কমিশনের কাছে ৷ তিনি সব মিলিয়ে 23টি বুথে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কমিশনের তরফে 15টি বুথে ভোট করার কথা ঘোষণা করেছে কমিশন ৷