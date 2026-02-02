ETV Bharat / state

নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের জেলে ঢোকানো উচিত, মন্তব্য বিজেপি সাংসদের

বিজেপি'র সাংসদ অনন্ত মহারাজের এই মন্তব্য ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছে তৃণমুল ৷

অনন্ত মহারাজ (ইটিভি ভারত)
Published : February 2, 2026 at 5:15 PM IST

কোচবিহার, 2 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন কমিশনারের কর্মচারীদের ধরে জেলে ভরা উচিত ! এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপি'র রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় ওরফে অনন্ত মহারাজের। রাজবংশীদের SIR-এর শুনানির নোটিশ পাঠানোর জেরে ক্ষুব্ধ তিনি ৷ তাই এবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিজেপি সাংসদ ৷

রবিবার কোচবিহার জেলার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বানেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় চিলারায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন অনন্ত মহারাজ ৷ সেখানেই নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীদের জেলে ভরার মন্তব্য করেন। বিজেপি'র সাংসদের এই মন্তব্য ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ অভিযোগ, কোচবিহারে ব্যাপক হারে রাজবংশী মানুষদের পাঠানো হয়েছে SIR-এর শুনানির নোটিশ ৷ এই বিষয়কে নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে কোচবিহারের রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার জানানো হয়েছিল SIR নিয়ে বিজেপি একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করছে একটি প্যানিক তৈরি করার চেষ্টা করছে। যদিও এই বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, সাধারণ মানুষের এতে কোনও ভয় নেই ৷ নথিপত্র ঠিক থাকলে সব ঠিকঠাক থাকবে বলেও জানিয়েছে বিজেপি।

এরপরও রাজবংশীদের হয়রানি করা হচ্ছে দেখে এর আগেও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ ৷ এরপর রবিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনকে ফের আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। এদিন অনন্ত মহারাজ বলেন, "জন্ম নিলে মানুষের মৃত্যু হবেই, হাসপাতালেও সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় ৷ এই যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে ৷ এই এসআইআর প্রক্রিয়ার ম্যাপ ভুল রয়েছে ৷ আমার যেটা ব্যক্তিগত মত, আমাদের এখানে যতগুলি মানুষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ সেখানে ভুল করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তাই নির্বাচন কমিশনের যত আধিকারিক আছে যাদের দিয়ে এসআইআর করানো হয়েছে তাদের সবাইকে জেলে ভরা দরকার।"

তিনি আরও বলেন, "নির্বাচন কমিশনের আগের যেসব কর্মচারী রয়েছে তাদেরও জেলে ভরা উচিত। এসআইআর চলাকালীন সাধারণ মানুষ নাম ভুল করেনি, ভুল করেছে নির্বাচন কমিশন। অপরাধী নির্বাচন কমিশন ৷ তাই প্রথমে কমিশনারকে জেলে পোড়া উচিত।" বিষয়টি নিয়ে অনন্ত মহারাজের পাশেই দাঁড়িয়েছে তৃণমুল। কোচবিহার জেলা তৃণমুল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "SIR নিয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানির বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন অনন্ত মহারাজ ৷ তাই উনি একথা বলছেন।"

BJP MP ANANTA MAHARAJ
অনন্ত মহারাজ
নির্বাচন কমিশন SIR
SIR IN BENGAL
ANANTA MAHARAJ ON SIR

