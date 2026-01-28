ETV Bharat / state

SIR-এর কাজে যুক্ত তিন আধিকারিককে বদলি কেন, মুখ্যসচিবকে কড়া চিঠি কমিশনের

রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অশ্বিনী কুমার যাদব, রণধীর কুমার এবং স্মিতা পান্ডে বিভাগীয় বদলির আদেশ দেয় ৷ এরপরই নড়েচড়ে বসে কমিশন ৷

নির্বাচন কমিশনের অফিস (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 10:58 AM IST

নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি: ফের রাজ্য সরকারকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন ৷ এবার SIR-এর কাজে যুক্ত থাকা দুই আধিকারিককে বদলির প্রসঙ্গে রাজ্যকে চিঠি দিয়েছে কমিশন ৷ মঙ্গলবার রাজ্য সরকারকে SIR পর্যবেক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে চিঠিতে কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কোনও আধিকারিককে কমিশনের অনুমতি ছাড়া কোনওভাবেই বদলি করা যাবে না ।

মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের সচিব এসকে মিশ্র লিখেছেন, "আপনাকে নির্দেশক্রমে জানানো হচ্ছে যে, কমিশন 27 অক্টোবর, 2025 তারিখে চিঠি পাঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘোষণা করেছে । উল্লিখিত ওই চিঠির 4 নম্বর অনুচ্ছেদে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেই বলা হয়েছিল যে, এসআইআর চলাকালীন সময়ে মুখ্যসচিবকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কোনও আধিকারিককে কমিশনের অনুমতি ছাড়া বদলি করা হবে না ।"

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "আরও, আপনাকে অবগত করা হচ্ছে যে, কমিশন গত 28 নভেম্বর, 2025 তারিখে লেখা চিঠির মাধ্যমে পাঁচজন বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে 12 জন ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করেছে । এই আধিকারিকরা এসআইআর-এর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশনে আছেন বলেই গণ্য হবেন ৷"

কমিশনের নজরে এসেছে যে, রাজ্য সরকার 1 ডিসেম্বর, 2025, 20 এবং 21 জানুয়ারির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যথাক্রমে অশ্বিনী কুমার যাদব (আইএএস), উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষক হিসাবে কর্মরত, রণধীর কুমার (আইএএস) যিনি উত্তর 24 পরগনা এবং কলকাতা উত্তরের ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষক এবং স্মিতা পান্ডে (আইএএস), যিনি পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমের ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষক, এঁদের বিভাগীয় বদলির আদেশ জারি করে ৷

কমিশনের দাবি, এই আধিকারিকদের বদলির আদেশ নির্বাচন কমিশনের কোনও অনুমতি ছাড়াই দেওয়া হয়েছে ৷ যা উল্লিখিত 27 অক্টোবরের কমিশনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন ৷ চিঠিতে কমিশন বলেছে, "উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, বদলির আদেশগুলি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে । এছাড়াও, ভবিষ্যতে এই ধরনের আদেশ জারির আগে কমিশনের অনুমতি নেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে । এই বিষয়ে একটি সম্মতিপত্র 28 জানুয়ারি বিকাল তিনটের মধ্যে কমিশনে পাঠাতে হবে ৷"

