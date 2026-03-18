সব অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে আট ঘণ্টায়, রিড্রেসাল সেল খুলছে কমিশন

সব অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে আট ঘণ্টায়, রিড্রেসাল সেল খুলছে কমিশন
আপাতত টোল ফ্রি নম্বর জানানো হয়েছে৷ পরে আরও কয়েকটি নম্বর ও ইমেল আইডি প্রকাশ করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানা গিয়েছে৷
Published : March 18, 2026 at 9:45 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে একেবারে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। আর সেই জন্যই কোনোরকম অভিযোগ এড়িয়ে যাবে না তারা। জমা পড়া প্রত্যেকটি অভিযোগকে খতিয়ে দেখা হবে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল, সকলের সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। আর সেই জন্যেই তৈরি করা হচ্ছে কমপ্লেন রিড্রেসাল সেল (Complaint Redressal Cell)। এই কথা আগেই জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।
কমিশন সূত্রে খবর, এই সেল তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে৷ এই সেলে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাতে প্রয়োজন ন’জন আধিকারিকের৷ আপাতত কমিশনের তিনজন আধিকারিক ও ছয়জন মাইক্রো অবজারভার এই কাজ করবেন। কিন্তু কমিশনের বক্তব্য, এই ধরনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায় কয়েক লক্ষ অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে হয়৷ তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রয়োজনে অতিরিক্ত আধিকারিক চেয়ে নবান্নের কাছে বার্তা পাঠানো হবে৷
আপাতত যে নম্বরে অভিযোগ জানানো যাবে, সেটি টোল-ফ্রি। নম্বরটি হল- 1950। এই টোল ফ্রি নম্বর ছাড়া আরেকটি নম্বরও অবিলম্বে জানানো হবে। অভিযোগ জানানোর আট ঘণ্টার মধ্যে তা সমাধান করা হবে৷ পাশাপাশি কমিশনের ই-মেইল আইডি-ও সর্ব-সাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হবে।
কোনও বুথ এলাকার মধ্যে যেকোনও জায়গায় যদি কোনও ভোটারকে আটকানো হয়, ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়, ভয় দেখানো হয়, তাহলে সেই বুথে ফের নির্বাচন করা হতে পারে, তা পরিষ্কার জানিয়েছে কমিশন। তবে শুধু অভিযোগ নয়, এক্ষেত্রে যদি যথেষ্ট প্রমাণ থাকে, তাহলেই সেই সব বুথে পুনর্নির্বাচন করা হতে পারে। সাধারণত বুথের মধ্যে বা বুথের 100 মিটারের মধ্যে গন্ডগোল হলে সেই বুথে পুনর্নির্বাচন করানো হয়।
এদিকে যে 60 লক্ষের নাম বিচারাধীন ছিল, তার মধ্যে 23 লক্ষ 30 হাজার নিষ্পত্তি হয়েছে বলে বুধবার কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে৷ নতুন যে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বের হবে, সেখানে একদিকে থাকবে অ্যাডিশন (যাঁদের নাম যুক্ত হচ্ছে) আর পাশে থাকবে ডিলিশন (যাঁদের নাম বাদ যাচ্ছে)৷
অন্যদিকে বুধবারের মধ্যেই সব অবজারভার পৌঁছে যাচ্ছেন রাজ্যে। সাধারণ অবজারভার 294, পুলিশ অবজারভার 84, এক্সপেন্ডিচার অবজারভার 100। বৃহস্পতিবার থেকেই নির্ধারিত এলাকায় কাজ শুরু করে দেবেন তাঁরা।
এছাড়া গিরিশ পার্কের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের কাছে ফের রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন৷ কারণ, কলকাতার পুলিশ কমিশনার যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, সেটিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন৷ কমিশনের বক্তব্য, রিপোর্টে শুধু ঘটনার কথা বলা হয়েছে৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার কেন করা হয়নি? প্রধানমন্ত্রীর সভা রয়েছে শহরে, সেই সময় গোয়েন্দা ব্যর্থতার ঘটনা কেন ঘটল? তা রিপোর্টে নেই৷ তাই এই সব বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট ফের জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারও গাফিলতি থেকে থাকলে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, সেটাও রিপোর্টে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।
উল্লেখ্য, আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফার ভোট৷ সেদিন রাজ্যের 16টি জেলায় ভোট হবে৷ শীঘ্রই সেই জেলাগুলিতে সফর করবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল৷ জেলাওয়াড়ি ভোট প্রস্তুতি কী অবস্থায় রয়েছে, সেটা দেখাই এই সফরের মূল উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে।