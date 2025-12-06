ETV Bharat / state

সোনাগাছিতে যৌনকর্মীদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করবে কমিশন, থাকবেন সিইও নিজে

আগামী 9 ডিসেম্বর এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে সোনাগাছিতে৷ সেখানে থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল৷

SPECIAL SIR CAMP FOR SEX WORKER
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 6, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) নিয়ে যৌনকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক শুরু থেকেই ছিল৷ তাছাড়া এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ নিয়েও অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছিল৷ সেই সমস্যা কাটাতে এবার কলকাতার অন্যতম যৌনপল্লি সোনাগাছিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন৷ আগামী 9 ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) হবে ওই শিবির৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ কুমার আগরওয়াল৷

এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি হিসেবে চিহ্নিত এই সোনাগাছি৷ সেখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলারা এসে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন৷ সেই মহিলাদের অনেকেরই ভোটাধিকার রয়েছে৷ তাঁদের সন্তানদেরও ভোটাধিকার রয়েছে৷ কিন্তু এসআইআর-এর ক্ষেত্রে যেহেতু 2002 সালের ভোটার তালিকাকে মাপদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, তাই নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই চিন্তিত ছিলেন যৌনকর্মীরা৷

কারণ, এই এলাকায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের অনেকেরই 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই৷ আবার পরিবার ছেড়ে চলে আসায় মা-বাবার তথ্যও তাঁদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়৷ এই সমস্যাগুলির সমাধান করার আবেদন জানিয়ে যৌনকর্মীদের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয় নির্বাচন কমিশনে৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে সেই চিঠি দেওয়া হয় যৌনকর্মী এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য কাজ করা তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে৷ ওই সংগঠনগুলির নাম - ‘সোসাইটি অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশাল অ্যাকশন’, ‘উষা মাল্টিপার্পাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড’ ও ‘আমরা পদাতিক’।

চিঠিতে তারা জানিয়েছিল, এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে অনেক যৌনকর্মী ভয় পাচ্ছেন। এমনকী, এই আতঙ্কে তাঁরা যৌনপল্লি ছেড়ে পালাচ্ছেন। ফলে এন্যুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত কোনও ক্যাম্পের উদ্যোগ যদি কমিশন নেয়, তাহলে যৌনকর্মীরা উপকৃত হতে পারেন।

এরপরেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের (সিইও দফতর) পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলার ‘ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার’ বা ডিইও ও ‘ইলেকট্রোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার’ বা ইআরও-দের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়৷ যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলির চিঠির উত্তরও দেওয়া হয় সিইও দফতর থেকে৷ সেখানে যৌনকর্মীদের আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছিল যে হিয়ারিং-এর সময়ে যৌনকর্মীদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করা হবে।

সেই মতো আগামী 9 ডিসেম্বর কলকাতার সোনাগাছির বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণনা ফর্ম সংক্রান্ত বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। 166-শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সোনাগাছির বিভিন্ন ওয়ার্ডে পৌঁছে যাবেন কমিশনের আধিকারিকরা। ক্যাম্পে শুধু নির্বাচনী আধিকারিকরাই নন, উপস্থিত থাকবেন সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল নিজেও। গণনা ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে বা পরিচয়পত্র নিয়ে যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেইসব শুনবেন আধিকারিকরা৷ আর সেই সমস্যাগুলির সমাধান করবেন।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ-সহ নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করার প্রক্রিয়া 4 ডিসেম্বর শেষ করার হওয়ার কথা ছিল৷ পরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়৷ আগামী 11 ডিসেম্বর পর্যন্ত এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করতে পারবেন ভোটাররা৷ অর্থাৎ এসআইআর-এর ফর্ম ফিল-আপের ঠিক দু’দিন আগেই সোনাগাছিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন৷

যদিও সোনাগাছি ছাড়াও কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশে একাধিক যৌনপল্লি রয়েছে৷ সেখানেও এসআইআর নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে৷ সেখানেও কি একই ধরনের শিবিরের আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন? এই প্রশ্ন করা হয় নির্বাচন কমিশনের কাছে৷ কমিশন জানিয়েছে যে এখনও পর্যন্ত সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে করা এই পদক্ষেপ যে এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ যৌনপল্লিতে বসবাসকারী যৌনকর্মীদের উপকার করবে, সেটা বলাই বাহুল্য।

আরও পড়ুন -

  1. দুর্বারের কার্ড থাকলেই মুশকিল আসান ! SIR ফর্ম ফিল-আপ করেছেন 90% যৌনকর্মী
  2. সোনাগাছি গড়ে ওঠায় ঠাকুরবাড়ির অবদান, এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লির নামকরণ কীভাবে...

TAGGED:

SIR
ELECTION COMMISSION OF INDIA
SONAGACHI
যৌনকর্মী
SPECIAL SIR CAMP FOR SEX WORKERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.