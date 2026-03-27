কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড বাসন্তী থানার আইসি, তদন্ত নির্দেশ কমিশনের
বাসন্তীতে তৃণমূল-বিজেপি অশান্তির ঘটনায় সাসপেন্ড হলেন বাসন্তী থানার ইনস্পেক্টর অভিজিৎ পাল ৷ অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর হবে, জানিয়েছে কমিশন ৷
Published : March 27, 2026 at 8:27 PM IST
বাসন্তী, 27 মার্চ: কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে বাসন্তী থানার ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জ অভিজিৎ পালকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন ৷ 26 মার্চ তারিখে প্রকাশিত একটি নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত বসন্তী থানার ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জ অভিজিৎ পালকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে ৷ অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর হবে ৷ পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷
গতকাল 26 মার্চ বাসন্তী থানার অন্তর্গত বাসন্তী বাজার এলাকায় দুই রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি চলাকালীন অশান্তির ঘটনা ঘটে ৷ এই সংঘর্ষে পুলিশকর্মী-সহ বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ কমিশনের তরফে জানা গিয়েছে, এলাকায় দু'টি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছেন আইসি অভিজিৎ পাল ৷
#WATCH | Kolkata | On incident of violence that occurred in Basanti, state CEO Manoj Kumar Agarwal says, " we have received a report from the do and police have filed a specific case for assault and other sections of law and investigation is going on..." https://t.co/RNVP0w4cw5 pic.twitter.com/UcDh6l6UKn— ANI (@ANI) March 27, 2026
গত ক'দিন ধরেই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তলব বা ব্যবহার করেননি ওই পুলিশ আধিকারিক ৷ আগাম খবর থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের গাফিলতিকে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও কর্তব্যে অবহেলা হিসেবে দেখছে কমিশন ৷
অভিজিৎ পালের পরিবর্তে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টর প্রবীর ঘোষকে অবিলম্বে বাসন্তী থানার নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠানো এই চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে বৃহস্পতিবার রাত 9টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করবে না, আরও একবার এই চিঠিতে তা মনে করিয়ে দিয়েছে স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ।
এর মধ্যে শুক্রবার নদিয়ার রানাঘাটে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'বিজ্ঞাপন' ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর বিজ্ঞাপন দেখানোর প্রতিবাদ করায় এক ভোটকর্মীর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় জেলাশাসক ও জেলা পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
এদিন রানাঘাট দেবনাথ বয়েজ ইনস্টিটিউট হাইস্কুলে আসন্ন নির্বাচনের জন্য ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছিল ৷ অন্যান্যদের মতো প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় নামে এক শিক্ষক তথা ভোটকর্মী ৷ অভিযোগ, প্রশিক্ষণ শুরুর সময় স্ক্রিনে বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছিল ৷ বিষয়টি নজরে আসতেই আপত্তি তোলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়-সহ কয়েকজন ভোটকর্মী ৷ তাঁদের বক্তব্য, আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি জারি রয়েছে ৷ এই সময়ে এধরনের বিজ্ঞাপন দেখানো সম্পূর্ণ বেআইনি এবং তা নিরপেক্ষতার পরিপন্থী ৷