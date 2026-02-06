রাজ্যের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির ন্যূনতম পরিকাঠামো কী অবস্থায়, হাইকোর্টে জানাল নির্বাচন কমিশন

ETV Bharat / state

রাজ্যের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির ন্যূনতম পরিকাঠামো কী অবস্থায়, হাইকোর্টে জানাল নির্বাচন কমিশন

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নিরাপত্তা, সুরক্ষা-সহ ন্যুনতম সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখতে NBCC সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে রাজ্য, হাইকোর্টে জানিছে কমিশন

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 1:48 PM IST

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: দু-এক মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ তার আগে পশ্চিমবঙ্গের সব পোলিং বুথের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ভোটারদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা আছে কি না, তা নিয়ে খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার এনবিসিসি (NBCC) নামে নতুন একটি সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে, কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল ৷ এদিন বেঞ্চ কমিশনের রিপোর্টের কপি জনস্বার্থ মামলাকারী বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের আইনজীবীকে দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট দেখার পর আগামী বুধবার, 18 ফেব্রুয়ারি বিজেপি নেতার আইনজীবীরা আদালতে তাঁদের বক্তব্য জানাবে ৷

মামলাকারী শমীক ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন, (Assured minimum facilities for voter in polling stations throughout the state) রাজ্যের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা, সুরক্ষা-সহ ভোটদাতাদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা আছে কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব ছিল ম্যাকিনটোশ বার্ন নামক একটা সংস্থার হাতে ৷ গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের অর্থ দফতরের পরামর্শে সেই কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছে সংস্থাটি ৷

এই মামলার গত শুনানিতে নির্বাচন কমিশন আদালতে জানিয়েছিল, এই দায়িত্ব রাজ্যের ৷ কমিশনের কোনও ভূমিকা এখানে নেই ৷ তখন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনের রিপোর্ট তলব করেন ৷ এদিন কমিশন রিপোর্ট দিয়ে জানায়, রাজ্য ম্যাকিনটোশ বার্ন সংস্থার জায়গায় NBCC-কে নিযুক্ত করেছে ৷

প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ গত শুনানিতে বলে, "নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে রাজ্যকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ না দিয়ে কেন আদালতের ঘাড়ে দায় ঠেলছে ?" স্বশাসিত সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থার উদ্দেশ্যে সরাসরি প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, "এটা নির্বাচন কমিশনের কাজ ৷ তারা নির্দেশ দিতে পারে ৷ কেন আদালতের উপর দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে ?"

আগের শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন, "বুথগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল ম্যাকিনটোশ বার্ন কোম্পানির । কিন্তু তারা রাজ্যের অর্থ দফতরের সঙ্গে কথা বলার পর কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছে ৷ এটা রাজ্যের দায়িত্ব ৷ ম্যাকিনটোশ 40 শতাংশ কাজ করেছে, তারপর বন্ধ করে দিয়েছে ৷"

বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের পক্ষে আইনজীবী এ ব্যাপারে রাজ্যের বক্তব্য আদালতে জানাতে নির্দেশ দিক বলেও আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ এই নেতা মামলায় উল্লেখ করেছিলেন, রাজ্যের গত কয়েকটি নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায় রাজ্যের নির্বাচন এখন অনেক বেশি হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসিনতা দেখায়, তাহলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব দিক আদালত ৷

SAFETY SECURITY OF POLLING BOOTHS
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
বিধানসভা নির্বাচন 2026
BJP TMC POLITICS IN WEST BENGAL
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

সম্পাদকের পছন্দ

