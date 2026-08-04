ভোটার তালিকায় নাম তুলতে মা-বাবার SIR তথ্য পূরণ বাধ্যতামূলক, জানাল কমিশন

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে মা-বাবার SIR তথ্য পূরণ বাধ্যতামূলক, জানাল কমিশন
ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পূরণ করতে হয় ফর্ম 6 ৷ সেখানেই নির্দিষ্ট কলামে মা-বাবার এসআইআর-এর তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক, এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
Published : August 4, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: নতুন ভোটার হিসেবে তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার নিয়ম স্পষ্ট করে দিল নির্বাচন কমিশন ৷ যাঁদের নাম স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বা যাঁরা ফর্ম 6 পূরণ করে নাম তুলতে চান, তাঁদের বাবা-মায়ের এসআইআরের বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে, এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এই নিয়মটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে কমিশনের সূত্রে জানা গিয়েছে ।
দেশে ভোট পরিচালনের নিয়ামক সংস্থা আগেই নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে যে, নতুন ভোটাররা 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারবেন ৷ এই ফর্ম পূরণ করার সময় ভোটারের বাবা-মায়ের এসআইআর-এর বিস্তারিত তথ্য 6 নম্বর ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্লেখ করতে হবে ।
2025 সালে বিহারের ভোটার তালিকার এসআইআর-এর সময় এই ঘোষণা করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ সেই মতো গত জুন মাসে এভাবেই 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা । কমিশনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিহারে প্রতিদিন এসআইআর সংক্রান্ত বুলেটিনে জানানো হয়েছিল ফর্ম পূরণের সময় ডিক্লারেশন বা ঘোষণাপত্রও দিতে হবে ৷
তিনি আরও জানিয়েছেন, বিহারের ক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়ার দৈনিক বুলেটিনগুলিতে দেখা গিয়েছে যে ফর্ম পূরণের পাশাপাশি ঘোষণাপত্রটিও পূরণ করা হয়েছে । ওই আধিকারিক উল্লেখ করেন যে নির্দেশিকা জারি করার মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্রটি যুক্ত করা হয়েছে এবং ফর্ম 6 এর মূল কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ।
কমিশনের মতে, এসআইআর তথ্য ভোটারদের চিহ্নিত করতে বা ম্যাপ করতে সাহায্য করে । পাশাপাশি নতুন ভোটারদের আবেদনের সঙ্গে যেসব প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হয়, তার সংখ্যাও কমে । অর্থাৎ বাবা-মায়ের সঠিক তথ্য মেলায় নতুন আবেদনকারীদের আর অতিরিক্ত একগুচ্ছ নথি জমা দিতে হবে না । কেউ যদি অনলাইনে ফর্ম 6 পূরণ করেন, সেই ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্রটি পূরণ না-করা পর্যন্ত তিনি পরবর্তী ধাপে পৌঁছতে পারবেন না ।
জাতীয় নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছিল যে, এসআইআর-এর লক্ষ্য ভারতের সব যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং একই সঙ্গে তালিকা থেকে দু’বার নাম উঠেছে এমন ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তি বা স্থানান্তরিত বা অনুপস্থিত ভোটার এবং বিদেশি নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়া ।
অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম-সহ বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগের জবাবে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করার বা আপত্তি জানানোর পর্যাপ্ত সুযোগ ভোটারদের ছিল । এই ক্ষেত্রে পক্ষপাতের যেকোনও রকম অভিযোগকে খারিজ করেছে নির্বাচন কমিশন ।