SIR: ছবি কি বাধ্যতামূলক, ফর্ম পূরণের সময় ভুল হলে কী করবেন, জেনে নিন কমিশনের বক্তব্য

SIR: ছবি কি বাধ্যতামূলক, ফর্ম পূরণের সময় ভুল হলে কী করবেন, জেনে নিন কমিশনের বক্তব্য
ফর্ম পূরণের সময় ভুল হলে কী করতে হবে? ছবি দেওয়া বাধ্যমূলক? ভোটারদের প্রশ্নের জবাব খুঁজল ইটিভি ভারত ৷
Published : November 11, 2025 at 9:28 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: SIR প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে শুরু হয়েছে গণনা ফর্ম বিতরণ ও সংগ্রহের কাজ ৷ বুথ লেভেল আধিকারিক বা BLO-রা ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশন বা গণনা ফর্ম বিতরণ ও সংগ্রহ করছেন ৷ তবে গণনা ফর্ম হাতে পাওয়ার পর, কীভাবে তা পূরণ করতে হবে, ফর্ম পূরণের সময় ভুল হলে কী করণীয়, ফর্মে থাকা ফাঁকা বক্সে কী ধরনের ছবি লাগবে, ছবি না-থাকলে কী হবে, এমন নানা প্রশ্ন ভোটারদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে ৷ সাধারণ ভোটারদের জন্য সেই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজল ইটিভি ভারত ৷
কমিশন জানিয়েছিল, দু’টি গণনা ফর্মেই লাগবে ভোটারের বর্তমান রঙিন দু’কপি ছবি ৷ আর তারপরেই বিভিন্ন সাইবার ক্যাফে ও ছবির দোকানে পাসপোর্ট সাইজ ছবি তোলার জন্য ভোটারদের লম্বা লাইন লক্ষ করা যাচ্ছে ৷ অভিযোগ, ছবি তোলার জন্য সুযোগ বুঝে বেশি টাকাও নেওয়া হচ্ছে ৷ আবার অনেক ক্ষেত্রেই BLO-দের কিছুদিন পরে এসে ফর্ম সংগ্রহ করার অনুরোধ জানাচ্ছেন ভোটাররা ৷ কারণ, তাঁদের কাছে ছবি নেই ৷ আর ছবি তুলতে একটু সময় লাগবে ৷
তবে, গণনা ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে ছবি বাধ্যতামূলক নয় ৷ সেই বরাভয় দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ এন্যুমারেশন ফর্মে ভোটারের পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগানোর জায়গা থাকলেও, ছবি যে বাধ্যতামূলক নয় সেই কথা SIR চালুর 6 দিন পর জানাল রাজ্য সিইও দফতর ৷ কারণ, এন্যুমারেশন ফর্মে ছবি লাগানো বাধ্যতামূলক, এ ধরনের কোনও নির্দেশিকা দেয়নি নির্বাচন কমিশন ৷ ফলে ছবি লাগানোর বিষয়টি অপশনাল, তা ধরে নেওয়া যেতেই পারে ৷
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, "যে ছবি চাওয়া হচ্ছে, সেই রকম ছবি থাকলে সেটা দেওয়া প্রয়োজন ৷ তবে, যদি কোনও ভোটারের কাছে ছবি না-থাকে, সে ক্ষেত্রেও সমস্যা নেই ৷ ছবি ছাড়াই ফর্ম জমা দেওয়া যাবে ৷"
তবে, যাঁরা নতুন করে ছবি তুলতে চাইছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ছবি তুলতে হবে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে ৷ আর সেই কারণেই স্টুডিয়োগুলিতে নতুনভাবে সপরিবারে ভোটারদের ছবি তোলা হচ্ছে ৷ যদিও সিইও দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফর্মে ছবি বাধ্যতামূলক নয় ৷ তবে, ভোটাররা যদি ছবি দিতে চান তাহলে লাইট বা হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি লাগানোই শ্রেয় ৷
গণনা ফর্ম পূরণে ভুলভ্রান্তি হলে কী করণীয় ?
বহু মানুষের প্রশ্ন, এই এন্যুমারেশন বা গণনা ফর্ম পূরণের সময় ভুল হয়ে গেলে কী হবে ? তাহলে কি ফর্ম বাতিল হয়ে যাবে ? এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া যাবে না ? রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর জানাচ্ছে, একেবারেই তেমনটা নয় ৷ গণনা ফর্ম পূরণে ভুল হলে ভয় পাওয়ার কারণ নেই ৷
এই বিষয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের অ্যাডিশনাল সিইও অরিন্দম নিয়োগী বলছেন, "ফর্ম পূরণ করার সময় যদি কোনও ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে একেবারেই ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ কারণ, যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, তাহলে পেন দিয়ে একবার কেটে পাশে ঠিক তথ্য দিতে হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "যদি কোনও ভুল হয়ে যায়, তার উপরে অনেকেই হোয়াইটনার মেরে লেখার চেষ্টা করছেন ৷ তবে তেমনটা না-করাই ভালো ৷ ফর্ম পূরণ করার সময় হোয়াইটনার ব্যবহার করা যাবে না ৷" যদিও, এই নির্দেশ কোথাও দেওয়া হয়নি ৷ তবে, হোয়াইটনার ব্যবহার না-করার উপরেই জোর দিয়েছেন তিনি ৷ ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে সেটিকে পেন দিয়ে একবার কেটে দিয়ে পাশে ঠিকটা লিখলেই হবে ৷