নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করতে এবার আধার বাধ্যতামূলক, ফর্ম জমা শুধু অনলাইনে
এসআইআর শেষ হওয়া যাওয়ার পর নতুন ভোটাররা নাম তুলতে পারবেন তালিকায়৷ তার জন্য নতুন কিছু নিয়ম চালু করল নির্বাচন কমিশন৷
Published : November 28, 2025 at 6:12 PM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: রাজ্যে এখন চলছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)৷ এই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও নতুন ভোটাররা নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন৷ তবে সেক্ষেত্রে নতুন কিছু নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন৷
চলতি মাসের চার তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে৷ চলবে আগামী 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত৷ তার পর আগামী 9 ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা৷ কিন্তু তার পরও ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারবেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷
কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে যে এর আগে অফলাইন ও অনলাইন, দুইভাবেই নতুনরা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারতেন৷ এবার থেকে শুধু অনলাইনেই 6 নম্বর ফর্ম ফিলাপ করে তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে৷ এক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে৷
জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যেহেতু অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে গেলে 'ই-সাইন'-এর প্রয়োজন। তাই আধার কার্ডের মাধ্যমে ওটিপি দিয়ে, তা করা হবে। এসআইআর-এর ফর্ম যাঁরা অনলাইনে ফিলআপ করছেন, তাঁদেরও আধার ওটিপি ব্যবহার করে ই-সাইন করতে হচ্ছে৷ নতুন ভোটারদের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হচ্ছে৷
এছাড়া নতুন ভোটারদের জমা দিতে হবে অ্যানেক্সচার-4। অ্যানেক্সচার-4টি হল অনেকটা এসআইআর ফর্মের নিচের অংশের মতোই। সেখানে আবেদনকারীর মা-বাবা বা পিতামহ-পিতামহীর নাম 2026 সালের এসআইআর তালিকা (আগামী 9 ডিসেম্বর যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে, সেই তালিকা) অনুযায়ী লিখতে হবে। যাঁরা অনলাইনে এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বাবা-মা বা ঠাকুমা-ঠাকুর্দার ভোটার তালিকায় নাম থাকার তথ্য দিলেই সম্পূর্ণ তথ্য চলে আসছে৷ এক্ষেত্রেও সেভাবেই অনলাইনে নতুন ভোটাররা ফর্ম ফিলআপ করতে পারবে বলে জানা গিয়েছে৷
অন্যদিকে এসআইআর-এর ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য যে নথিগুলির কথা নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, সেগুলোও নতুন ভোটারদের নাম তালিকায় নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হবে বলে জানা গিয়েছে৷
উল্লেখ্য, আগামী 9 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলেও তা চূড়ান্ত সময় লাগবে আরও দু’মাস৷ 9 ডিসেম্বর থেকে 8 জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটাররা এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাতিল বা ভুল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নিজেদের দাবি নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করতে পারবেন৷ সেই সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে শুনানি ও তথ্য যাচাইয়ের কাজ আগামী 9 ডিসেম্বর থেকে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত৷ আগামী 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে৷