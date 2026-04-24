বাইক বাহিনীর দাপট নিয়ন্ত্রণে বাইকের উপর নিষেধাজ্ঞা, হাইকোর্টে যুক্তি নির্বাচন কমিশনের

বাইক বাহিনীর দাপট নিয়ন্ত্রণে বাইকের উপর নিষেধাজ্ঞা, হাইকোর্টে যুক্তি নির্বাচন কমিশনের
প্রথম দফার ভোটের তিন দিন আগে থাকতে বাইক চলাচলে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ আদালতের এই মামলার শুনানি শেষ হল ৷
Published : April 24, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের হাতে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে ৷ রাজ্যে ভোটের আগে বাইক-বাহিনীর দাপট নিয়ন্ত্রণে বাইক নিয়ে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কমিশন ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে জমা দেওয়া রিপোর্টে জানিয়েছে সাংবিধানিক স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ।
গতকাল বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বাইক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কমিশনকে কড়া ভর্ৎসনা করেন এবং ভোটের তিন দিন আগে থেকে কেন বাইক নিয়ন্ত্রণ, তা আদালতকে জানাতে নির্দেশ দেন ৷ এরপর এদিন রিপোর্ট দেয় কমিশন ৷ ভোট পরিচালন সংস্থার রিপোর্টে সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি ৷
নির্বাচন কমিশনের বাইক নিষেধাজ্ঞার যুক্তি
ভারতীয় সংবিধানের 324 ধারা অনুযায়ী অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করানোর জন্য নির্বাচন কমিশনের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ৷ তাই বাইক বাহিনীর দাপট কমাতে এই ধরনের পদক্ষেপ করতেই পারে সংস্থা ৷ রাজ্যের অতীতের ভোটের রেকর্ড এবং দীর্ঘদিনের তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে মোটরসাইকেলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ৷
বাইক অত্যন্ত সহজলভ্য ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই দু'চাকা ব্যবহার করে অপরাধ সংঘটিত হয় ৷ একজন বাইক চালিয়ে আসছে এবং অন্যজন পিছনের সিটে বসে দুষ্কর্ম করে চলে যাচ্ছে ৷
আদালতে সওয়াল-জবাব
বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের প্রশ্ন, কিন্তু তার জন্য তিন দিন আগে থেকে বাইক বন্ধ কেন ? আপনারা এত কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করেছেন ৷ নাকা চেকিং হচ্ছে ৷ পোলিং স্টেশনের 200-300 মিটার দূর থেকে চেক করে বাইকের প্রবেশ দেওয়া বন্ধ করে দিন ৷ সর্বত্র এটা করার প্রয়োজন কি ?
নির্বাচন কমিশনের যুক্তি, নির্বাচনের একেবারে শেষ মুহূর্তে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকা প্রয়োজন ৷ কমিশনের কাছে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য এই পদক্ষেপ ৷ সামগ্রিকভাবে বাইক চলাচল বন্ধ করা হয়নি ৷ ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ৷ কমিশন অস্বাভাবিক কিছু করছে না ৷ সবাইকে ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে দিলে নানারকম অশান্তির ঘটনা ঘটতে পারে ৷ সেই জন্য আগাম এই ব্যবস্থা ৷ শুধুমাত্র পাবলিক সেফটির জন্য এটা করা হয়েছে, অন্য কিছু নয় ৷
এর পাল্টা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত দাবি করেন, পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমিশনের আছে, বিষয়টা এমন নয় ৷ কিন্তু কমিশন তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধার 324 ধারার দোহাই দিয়ে যে কোনও কিছু নিয়ন্ত্রণের রাস্তায় হাঁটছে ৷ অথচ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে ওই ক্ষমতা তাদের একচ্ছত্র নয় ৷ ভোট প্রার্থীর বেআইনি কাজ বন্ধের নামে আসলে নাগরিকের অধিকার খারিজ করছে কমিশন ৷ এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করছে কমিশন, যা সংবিধান তাদের দেয়নি ৷
মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যও বলেন, নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে কমিশন ৷ স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করার প্রবণতা এটা ৷ কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সংবিধানের বাইরে যেতে পারে না ৷ এখানে যে ক্ষমতা দেখিয়ে পাবলিকের অধিকার কাড়ছে, সেই এক্তিয়ার কোথায় ?
কমিশনের আইনজীবী জানান, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু-সহ অন্যত্র বাইক নিয়ে মিছিল করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ 2021 সালে এই রাজ্যে ভোট হিংসায় 80 জনের মৃত্যু হয় ৷ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে হস্তক্ষেপ করতে হয় ৷ সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে ৷ কমিশনকে কোনও রাজ্যে স্বচ্ছ ভোট করাতে হলে এবং পদক্ষেপ করতে হলে অতীতের এইসব ইনপুট মাথায় রাখতে হয় ৷ আর অর্ধেক ভোট হয়ে গিয়েছে ৷ এই ব্যাপারে রাজ্যের সহমত আছে ৷ সেটা না-করে রাজ্য যদি বলত এটা বেআইনি, তখন অন্য কথা বলা যেত ৷
পাল্টা বিচারপতির প্রশ্ন, আজকের দিনে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বাইক রয়েছে ৷ সেখানে কী করে সময় বেঁধে বাইক নিষেধাজ্ঞা করা যায় ? আর 24 ঘণ্টা নয়, 72 ঘণ্টা আগে, কেন ? এত মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে যে বাহন ব্যবহার করে, সেখানে বাইক নিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা কোন আইনের বলে ? তাহলে নাকা চেকিং কেন করা হয়েছে ? আপাতত সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত ৷