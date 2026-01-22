ফরাক্কার বিডিও-তে ভাঙচুরের ঘটনায় এফআইআর দায়েরের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

ফরাক্কার বিডিও-তে ভাঙচুরের ঘটনায় এফআইআর দায়েরের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের
গত 14 জানুয়ারি বিএলও-দের বিক্ষোভের সময় ফরাক্কা বিডিও অফিসে তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ৷ সেই ঘটনায় এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন৷
Published : January 22, 2026 at 4:15 PM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া চলাকালীন গত 14 জানুয়ারি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিডিও-তে৷ সেই ঘটনায় এফআইআর করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন৷ মুর্শিদাবাদের জেলাশাসককে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে৷
এফআইআর করা হল কি না, তা নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন৷ একই সঙ্গে ঘটনার রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে৷ এই রিপোর্ট বিকেল 5টার মধ্যে জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷
উল্লেখ্য, গত 14 জানুয়ারি ফরাক্কার বিডিও অফিস চত্বরে বিএলও-রা অবস্থানে বসেন৷ সেখানে হাজির হন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মনিরুল ইসলাম৷ তাঁর সঙ্গে অনুগামীরাও ছিল৷ সেই অনুগামীদের নিয়ে তিনি ফরাক্কার বিডিও-তে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই এই এফআইআর-এর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷
এদিকে রাজ্যের 33 জন রোল অবজারভারদের নিয়ে বৈঠক করবেন সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য আধিকারিকরাও৷ মূলত, এসআইআর-এর কাজের সময় তাদের কী কী করতে হবে, কোন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে হবে, এইসব নিয়ে তাদের একেবারে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আর তারপর সন্ধে 7টা থেকে সমস্ত ডিইও-কে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে যে এই বৈঠকে অবজারভাররাও উপস্থিত থাকবেন।