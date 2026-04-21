ভোটের মুখে বাইক-ব্যবহার, কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি কমিশনের

ভোটগ্রহণের দু'দিন আগে থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত বাইক ব্যবহারে কড়া নিষেধাজ্ঞা কমিশনের ৷ অন্যদিকে, এবারের ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর স্বাধীনতা বাড়ছে বলে খবর ৷

নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর (ফাইল ছবি)
Published : April 21, 2026 at 12:49 PM IST

কলকাতা, 21 এপ্রিল: রাজ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সহিংসতামুক্ত করার লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর কমিশন ৷ যে কোনও প্রকার ভীতি প্রদর্শন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি রোধ করতে ভোটগ্রহণের 2 দিন আগে থেকে অবিলম্বে কার্যকর হওয়ার শর্তে মোটরসাইকেল ব্যবহারের ওপর নিম্নোক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর:

1. ভোটগ্রহণের 2 দিন আগে থেকে কোনও প্রকার মোটরসাইকেল র‍্যালি বা শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না ।

2. সন্ধ্যা 6টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চালানো নিষিদ্ধ ৷ তবে চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা অনুরূপ বিশেষ প্রয়োজনে এর ব্যতিক্রম হতে পারে ।

3. সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত মোটর সাইকেলে আরোহী বসানো (পিলিয়ন রাইডিং) নিষিদ্ধ ৷ তবে চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা স্কুল পড়ুয়াদের আনা-নেওয়ার মতো অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে এর ব্যতিক্রম হতে পারে ।

4. ভোটগ্রহণের দিন: ভোটদানের উদ্দেশ্যে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতো অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত মোটরসাইকেলে পরিবারের সদস্য বহন করার অনুমতি থাকবে ।

উপরোক্ত বিধিনিষেধ থেকে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অব্যাহতি বা ছাড়ের প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পুলিশ স্টেশন থেকে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করা যেতে পারে ।

বাইক ব্যবহারে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

সাধারণের প্রতি অনুরোধ :

1. প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক বা সোশাল মিডিয়া-সহ জেলা ও ব্লক স্তরের প্রচারের মাধ্যমে উপরোক্ত বিধিনিষেধগুলো সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করুন ।

2. প্রয়োজনবোধে আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলির অধীনে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশাবলি জারি করুন ।

3. এই বিধিনিষেধগুলো কঠোরভাবে কার্যকর ও তদারকি করার লক্ষ্যে জেলা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করুন ।

4. এমন কোনও প্রকার বিধি-লঙ্ঘন যেন না ঘটে, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ভীতি প্রদর্শন বা বিঘ্ন সৃষ্টির কারণ হতে পারে ৷ সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন ।

অন্যদিকে, নিরাপত্তাকে আরও আঁটোসাঁটো করতে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর আস্থা বাড়াতে প্রয়োজনে নির্দেশ ছাড়াই পদক্ষেপের ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের । সূত্রের খবর, এবার ভোটে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী অনেকটাই স্বাধীনভাবে কাজ করবে । আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনে সরাসরি পদক্ষেপ করতে পারবে বাহিনী । এমনই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে কমিশন মারফত ।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের একাধিক বৈঠক হয়েছে । সেখানে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কমান্ড্যান্টের নেতৃত্বে বাহিনী মোতায়েন থাকবে এবং স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করলেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে স্বাধীন ভূমিকা নেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী । এমনকি প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন নির্দেশের অপেক্ষা না করেই বিক্ষোভ বা গোলমালের পরিস্থিতিকে তৎক্ষণাৎ নিয়ন্ত্রণে আনতে নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে যা পদক্ষেপ করা যায় সেটা করতে পারবে কমিশন ।

আরও জানা গিয়েছে যে, ভোটের সময় নিয়মিত রুট মার্চ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও রাখার পাশাপাশি কোথাও কোনও সমস্যা বা অশান্তির আশঙ্কা দেখা দিলে দ্রুত হস্তক্ষেপ করবে । এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করা হয়েছে ৷ যাদের গাড়িতে ক্যামেরা লাগানো থাকবে এবং সর্বক্ষণ সেই ক্যামেরাগুলি লাইভ মোডে থাকবে । অর্থাৎ, তাতে প্রত্যেক মুহূর্তের 180 ডিগ্রি চারপাশ ধরে যা যা ঘটে চলেছে তা লাইভ রেকর্ডি হবে । এছাড়া থাকছে জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা ।

পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত পৌঁছতে বা যেই সব জায়গায় গাড়ি প্রবেশ করানো সম্ভব নয় সেখানে যাতে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়ে তাই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বাইক ব্যবহার করার পরিকল্পনাও রয়েছে কমিশনের । ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বাইক ভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনাও করেছে কমিশন । দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা ও হাওড়া জেলায় এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।

শীতলকুচির ঘটনার অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে এবার শুধুমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে লাঠিও তুলে দেওয়া হচ্ছে । ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ লাঠি সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।

যদিও এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো বা কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি এখনও পর্যন্ত ৷ তবুও কেন্দ্রীয় বাহিনীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশে মনে করা হচ্ছে যে, তাঁদেরও দায়িত্ব পালনে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে ৷ অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা অনেক আঁটোসাঁটো থাকবে ।

