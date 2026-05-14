ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে আবার কমিশনের পদক্ষেপ, নয়া নির্দেশিকা ?

ভোটার তালিকার ASD ভোটারের নাম সরাতে, তালিকাকে একেবারে রিয়েল টাইম রাখতেই কমিশনের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 14, 2026 at 1:56 PM IST

কলকাতা, 14 মে: রাজ্যের ভোটার তালিকাকে নির্ভুল রাখতে ও স্বচ্ছ করতে আবারও একটি নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন ৷ ASD অর্থাৎ Absent (অনুপস্থিত), Shifted (স্থানান্তরিত) এবং Dead (মৃত) ভোটারদের নিয়ে তৈরি হওয়া এই তালিকার বিষয় জেলাশাসক ও নির্বাচনী আধিকারিকদের উদ্যেশ্যে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷

ভোটার তালিকার ASD ভোটারের নাম সরাতে এবং তালিকাকে একেবারে রিয়েল টাইম রাখতেই কমিশনের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পক্ষ থেকে সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের বা DEO-দের এই বিষয়ক চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে জানানো হয়েছে যে বুথ লেভেল অফিসাররা বা BLO-রা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বা VIS বিলি করার সময় যে সমস্ত ভোটারকে মৃত, অনুপস্থিত বা স্থানান্তরিত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের একটি বিশেষ ASD তালিকা তৈরি করতে হবে। এই তালিকাটি আগামী 16-মে'র মধ্যে নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে যে ইচ্ছেমত ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে না। কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হলে এখন থেকে Form-7 পূরণ করা বাধ্যতামূলক। পরিবারের থেকে পাওয়া ডেথ সার্টিফিকেট বা বিএলও-দের ফিল্ড ভেরিফিকেশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ফর্ম 7 পূরণের মাধ্যমে নাম বাদ দেওয়া যাবে।

যদি কোনও ভোটার স্থায়ীভাবে অন্য জায়গায় চলে যান, তবে তাঁকে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নোটিশ পাঠিয়ে 15 দিন সময় দিতে হবে। উত্তর না-মিললে এবং বিএলও-রা যদি জানান, সেই ব্যক্তিকে পাওয়া গেল না, শুধু তখনই সেই ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। একজন ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় থাকলে, তাঁকে নোটিশ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে তিনি কোন জায়গার ভোটার থাকতে চান।

নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে কমিশন জানিয়েছে, ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখের অন্তত 10 দিন আগে পর্যন্ত নাম বাদ দেওয়া বা সংশোধন করা যাবে। একবার নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণা হয়ে গেলে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলে ফর্ম-7 এর কাজ বন্ধ রাখা হবে এবং তা নির্বাচন মিটলে তবেই আবার শুরু হবে।

ভোটারদের এখন নতুন স্লিপ বা VIS পুরনো ফটো ভোটার স্লিপএর বদলে দেওয়া হচ্ছে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বা VIS যাতে ভোটারের ছবি থাকে না ৷ কিন্তু একটি QR কোড থাকে। তবে এটি ভোটকেন্দ্রে পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য হবে না। ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের অবশ্যই সচিত্র পরিচয়পত্র বা EPIC অথবা কমিশন নির্ধারিত বাকি 12টি নথির যে কোনও একটি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

