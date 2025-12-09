ETV Bharat / state

SIR-এর ফর্ম পূরণে সাহায্য করতে সোনাগাছিতে বিশেষ শিবির নির্বাচন কমিশনের

মঙ্গলবার সকালে দু’দিনের এই শিবির শুরু হয়৷ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল৷

Special SIR Camp
সোনাগাছিতে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ শিবির (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 9, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ যৌনপল্লি সোনাগাছিতে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর যৌনকর্মীদের জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করল। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। যৌনকর্মীদের এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণে সহায়তা করার জন্যেই এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ক্যাম্প। স্থানীয় বাসিন্দা যাঁরা এখনও ফর্ম পাননি কিংবা যাঁদের কাছে কোনও নথি নেই কিংবা যাঁদের নাম 2002-এর তালিকায় নেই বা অন্য কোনও সমস্যার জেরে যাঁরা ফর্ম পূরণে করতে অপারগ, তাঁদের একেবারে হাতে-কলমে সহায়তা করা হচ্ছে এই শিবির থেকে।

Special SIR Camp
সোনাগাছিতে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ শিবির (নিজস্ব ছবি)

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। তিনি বলেন, "এন্যুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতেই এই বিশেষ শিবির করার চিন্তাভাবনা কমিশনের। এখানে প্রায় 12 হাজার ভোটার রয়েছে। এইসব প্রান্তিক মানুষজন আমাদের কাছে আসতে পারছেন না। তাই যেসব ভোটার আমাদের কাছে আসতে পারছেন না, আমরা তাঁদের কাছে যাচ্ছি। কমিশনের পক্ষ থেকে যে 12টি নথির কথা বলা হচ্ছে, সেইসব নথির যদি একটিও এঁদের কাছে না-থাকে সেক্ষেত্রে এদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে বিষয়টিকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা যেতে পারে।"

দু’দিনের মধ্যে শিবিরের কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন সিইও। যৌনপল্লিতে এমন বহু মহিলা রয়েছেন, যাঁরা আধিকারিকদের কাছে এসে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন, তাঁদের কাছেও পৌঁছে যাবে কমিশন, এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত এই ধরনের প্রায় 3 হাজার 600 জন রয়েছেন যাঁরা এখনও গণনা ফর্ম নেননি। তাঁদের বিএলও-রা ফর্ম দেবেন এবং সেগুলিকে পূরণ করিয়ে জমা নেবেন।

সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা৷ তিনি শিবিরের কাজ ঘুরে দেখেন। মহিলা এবং আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী জানান, এই এলাকার বাসিন্দাদের তরফে এসআইআর সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানানো হয়৷ তার ভিত্তিতেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে৷

প্রসঙ্গত, এন্যুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে চিঠি দিয়েছিল যৌনকর্মী এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য কাজ করা তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন৷ ওই তিনটি সংগঠন হল - ‘সোসাইটি অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশাল অ্যাকশন’, ‘উষা মাল্টিপার্পাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড’ এবং ‘আমরা পদাতিক’।

চিঠিতে তারা জানিয়েছিল যে এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে অনেক যৌনকর্মী ভয় পাচ্ছেন। এমনকী এই আতঙ্কে তাঁরা যৌনপল্লি ছেড়ে পালাচ্ছেন। ফলে এন্যুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত কোনও শিবির আয়োজনের উদ্যোগ যদি কমিশন নেয়, তাহলে যৌনকর্মীরা উপকৃত হতে পারেন। এরপরেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলার ‘ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার’ বা ডিইও ও ‘ইলেকট্রোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার’ বা ইআরও-দের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়৷ তার পরই সোনাগাছিতে বিশেষ শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন৷

