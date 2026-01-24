SIR-এর কাজে বিশ্বাসযোগ্যতাস্বচ্ছতা আনতে বিএলও-দের কড়া নির্দেশ কমিশনের
শনিবার আনম্যামপড ও লজিক্যাল ডিস্ক্রেপেন্সির তালিকা প্রকাশ নিয়ে অনিশ্চয়তা
Published : January 24, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: ইআরও এবং এইআরও-দের এবার স্পষ্ট নির্দেশ এল বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা ও সব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যেই আরও কড়া অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন।
এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে বিএলও-দের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতি বা নির্দেশ অমান্য কিংবা কোনোরকম অনিয়মের অভিযোগ উঠলে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচনী কাজের সঙ্গে যুক্ত বিএলও-রা সরাসরি কমিশনের অধীনে কর্মরত। ফলে দায়িত্ব পালনে কোনোরকম অবহেলা বা কোনোরকম বেনিয়ম বা আইনের পরিপন্থী কাজ করলে জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে বা ডিইও-কে সেই বিএলও-র বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। প্রয়োজনে সেই বিএলও-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার সুপারিশ করতে হবে। অপরাধমূলক কাজের প্রমাণ মিললে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অনুমতি নিয়ে এফআইআর-ও দায়ের করা যেতে পারে।
এমনকী এ ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্বতঃপ্রণোদিতভাবেও ব্যবস্থা নিতে পারবেন বলেও নির্দেশ রয়েছে। তবে সেই বিএলও-কে বরখাস্তই করা হোক বা তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হোক কিংবা এফআইআর দায়ের করাই হোক, সবটাই করতে হবে দ্রুততার সঙ্গে এবং তাঁর রিপোর্ট কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে।
অর্থাৎ এক কথায় যদি কোনও বিএলও কাজ করতে না চান বা যথাযথভাবে নিজের কাজ পালন না করেন, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র উপর ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস করা হবে। ক্রিমিনাল মিসকন্ডাক্ট থাকলে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারেন। এক্ষেত্রে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অনুমতি নিতে হবে।
অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো শনিবার লজিক্যাল ডিস্ক্রেপেন্সির তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল নির্বাচন কমিশনের৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেই তালিকা প্রকাশিত হয়নি৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রের খবর, এদিন বেশি রাতে ওই তালিকা প্রকাশিত হতে পারে৷ তা না-হলে সময় লাগতে পারে আরও তিন-চারদিন৷
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে গোটা প্রক্রিয়া ডিজিটাল হওয়ায় ক্ষেত্রে অ্যাপ ও সার্ভার সংক্রান্ত ত্রুটিতে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য আপডেট করা যাচ্ছে না। ফলে শুনানিতে হাজির থেকেও অনেক ভোটারের নাম সিস্টেমে ‘অনুপস্থিত’ দেখাচ্ছে, কোথাও আবার নথি জমা পড়লেও তার 'স্ট্যাটাস' বদলায়নি।
এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই কমিশনকে অ্যানম্যাপড ও লজিক্যাল ডিস্ক্রেপেন্সির তালিকা আলাদাভাবে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু জানা গিয়েছে যে এখনও ডেটা যাচাই করতে কিছুটা সময় লেগে যাচ্ছে।