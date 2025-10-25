SIR নিয়ে ভোটারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে জেলায় জেলায় হেল্পডেস্ক

SIR নিয়ে ভোটারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে জেলায় জেলায় হেল্পডেস্ক
বাংলার ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া (SIR) লাগু করার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই বিষয়ে যেকোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে হেল্পডেস্কের সিদ্ধান্ত ৷
Published : October 25, 2025 at 10:18 AM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: রাজ্যের ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR চালু হলে প্রতিটি জেলায় বিশেষ হেল্পডেস্ক তৈরির নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন । বিশেষ এই প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ভোটারদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই হেল্পডেস্কে ৷ এই বিষয় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের ইতিমধ্যেই অবগত করা হয়েছে বলে খবর । দিল্লিতে দু'দিনের সম্মেলনের পরই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে ।
সম্মেলনের পর থেকে মনে করা হচ্ছে, এবার যেকোনও দিন বাংলা-সহ দেশজুড়ে এসআইআর লাগু হয়ে যেতে পারে ৷ এই আবহে সমস্ত রাজ্যের সিইও দফতরকে এই নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ।
আগামী বছর পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে ৷ রাজ্যগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি ৷ এই রাজ্যগুলির নির্বাচনী কর্তা বা সিইওদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছে কমিশনের সম্পূর্ণ বেঞ্চ । এদের নিয়ে পৃথক চিন্তাভাবনাও করছে কমিশন বলে খবর ।
সম্মেলন শেষ হওয়ার পরই রাজ্যে SIR নিয়ে বড় পদক্ষেপ করার খবর এল । এসআইআর লাগু হওয়ার পর প্রতিটি জেলায় হেল্পডেস্ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রতেকটি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক দফতর থেকে শুরু করে ইআরও বা এসডিও এইআরও বা বিডিও দফতরে হেল্পডেস্ক তৈরি করা হবে । জেলা, মহকুমা এবং ব্লক স্তরে হেল্পডেস্ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
SIR প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাঁরা পাচ্ছেন আবার অনেকে এখনও দ্বন্দ্বে রয়েছেন । কী কী নথি দেখাতে হবে, কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে, কোথায় ফর্ম জমা দিতে হবে ? এই ধরনের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবে হেল্পডেস্ক ৷ সাধারণ ভোটারদের SIR-এর বিষয়টি বোঝাতে এবং তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে ও জানাতে এই হেল্পডেস্ক তৈরি নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন বলে জানা গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, 2002 সালের ভোটার তালিকার উপর ভিত্তি করেই হবে 2025 এর SIR । পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গে ম্যাপিং ও ম্যাচিং সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে । কোন জায়গায় অসুবিধা হচ্ছে, সবকিছু স্পষ্ট করে জানাতে বলা হয়েছে রাজ্যকে । রাজ্যের তরফে সঠিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই কমিশন পদক্ষেপ করবে বলে জানা গিয়েছে ৷