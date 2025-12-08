বাংলায় আরও 5 স্পেশাল রোল অবজারভার নিয়োগ নির্বাচন কমিশনের

ETV Bharat / state

এর আগে 13 জন স্পেশাল রোল অবজারভার পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ করেছিল নির্বাচন কমিশন৷ সেই সংখ্যা বেড়ে হল 18৷ নতুন পাঁচজন রাজ্যের পাঁচটি প্রশাসনিক ডিভিশনের দায়িত্বে থাকবেন৷

নির্বাচন কমিশন (ফাইল ছবি)
December 8, 2025

কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: হাতে আর মাত্র তিনদিন৷ তার পরই শেষ হয়ে যাবে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া৷ এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও পাঁচজন স্পেশাল রোল অবজারভার নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন৷

এর আগে 13 জন স্পেশাল রোল অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফে৷ তাঁরা কাজও শুরু করেছেন৷ এসআইআর-এর কাজ কেমন চলছে, জেলায় জেলায় গিয়ে তাঁরা তার খোঁজও নিচ্ছেন৷ এবার তাঁদের সঙ্গে আরও পাঁচজন যুক্ত হলেন৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গে এখন 18 জন স্পেশাল রোল অবজারভার ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের উপর নজর রাখবেন৷

নতুন পাঁচজন স্পেশাল রোল অবজারভার

নতুন যে পাঁচজনকে স্পেশাল রোল অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন - কুমার রবি কান্ত সিং, নীরজ কুমার বানসোড, কৃষ্ণ কুমার নিরালা, অলোক তিওয়ারি এবং পঙ্কজ যাদব৷ এই স্পেশাল রোল অবজারভাররা রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক ডিভিশনের দায়িত্বে থাকবেন৷

প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের দায়িত্বে থাকবেন কুমার রবি কান্ত সিং৷ নীরজ কুমার বানসোডকে মেদিনীপুর ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে৷ কৃষ্ণ কুমার নিরালা সামলাবেন বর্ধমান ডিভিশনের দায়িত্ব৷ মালদা ডিভিশনের স্পেশাল রোল অবজারভার করা হয়েছে অলোক তিওয়ারিকে৷ পঙ্কজ যাদব জলপাইগুড়ি ডিভিশনে স্পেশাল রোল অবজারভার হিসেবে কাজ করবেন৷

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেসিভ রিভিশন

পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ন’টি রাজ্যে এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর ঘোষণা চলতি বছরের অক্টোবরের শেষে ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন৷ গত 4 নভেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়৷ প্রথম এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি ও তা পূরণ করে ডিজিটালাইজেশন করার কাজ শুরু করেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা৷ এই প্রক্রিয়া গত 4 ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশন পরে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করে৷ নতুন সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার, 11 ডিসেম্বর৷

এর পর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী 16 ডিসেম্বর৷ সেই তালিকা নিয়ে যদি কারও কোনও আপত্তি বা দাবি থাকে, তা জানানোর জন্য আগামী 16 ডিসেম্বর থেকে 15 জানুয়ারি (2026) পর্যন্ত সময় দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷ পাশাপাশি 16 ডিসেম্বর থেকে নির্বাচন কমিশন কোনও এন্যুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত নথি যাচাই এবং শুনানির কাজ চালাবে৷ এই প্রক্রিয়া চলবে আগামী বছর 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত৷ এর পর আগামী 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে৷

বিএলও-দের জন্য নতুন অপশন

আগামী বৃহস্পতিবার শেষ হবে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ এবং তার ডিজিটাইলাইজেশনের কাজ শেষ হবে৷ এই কাজ অনেকাংশেই শেষ হয়েছে৷ এই পরিস্থিতিতে বিএলও-দের জন্য নতুন অপশন দিল নির্বাচন কমিশন৷ বিএলও অ্যাপে এই অপশন যুক্ত করা হয়েছে৷ মূলত, ডুপ্লিকেট ভোটার চিহ্নিত করার জন্যই এই অপশন যুক্ত করা হল বলে জানা গিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে৷

বিএলও অ্যাপে যে নতুন অপশন যুক্ত করা হয়েছে, তার নাম ‘ডুপ্লিকেট ইলেকটর ভেরিফিকেশন’৷ এই অপশন ব্যবহার করে বিএলও-রা জানতে পারবেন একই ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গার ভোটার তালিকায় আছে কি না! কমিশন সূত্রে খবর, যদি কোনও ডুপ্লিকেট ভোটার খুঁজে পান কোনও বিএলও, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারের বাড়ি গিয়ে বিষয়টি তাঁকে যাচাই করতে হবে৷

কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, যদি ভোটার জানেন যে তাঁর নাম দু’জায়গার ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাহলে তিনি তাঁর পুরনো ভোটার আইডি কার্ড এবং বর্তমান ভোটার আইডি কার্ডের জেরক্স কপি বিএলও-র কাছে জমা দেবেন৷ আর যদি কোনও ভোটার দুই জায়গায় তাঁর নাম থাকা নিয়ে নিশ্চিত না-হন, সেক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর বর্তমান এপিকের জেরক্স কপি এবং একটি ডিক্লারেশন ফর্ম বিএলও-র কাছে জমা দেবেন৷

