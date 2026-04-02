নোটিশ পাননি, শুনানি হয়নি; ভোটার তালিকা থেকে বাদ প্রাক্তন ভোট পর্যবেক্ষকের নাম

নোটিশ পাননি, শুনানি হয়নি; ভোটার তালিকা থেকে বাদ প্রাক্তন ভোট পর্যবেক্ষকের নাম
সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম নেই প্রাক্তন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের, যিনি স্টেট ইলেকশন কমিশনের সেক্রেটারি ছিলেন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : April 2, 2026 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: এক সময় যিনি ঠিক করতেন একজন ব্যক্তির ভোটদানের অধিকার রয়েছে কি না, আজ সেই ব্যক্তির নামই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৷ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট থেকে বাদ পড়ল প্রাক্তন স্টেট ইলেকশন কমিশনের সেক্রেটারি তথা জাতীয় নির্বাচন কমিশন মনোনীত ইলেকশন অবজারভার এবং প্রাক্তন ডবলুবিসিএস আধিকারিক ওসমান গনির নাম ৷
ইতিমধ্যে ছ'টি সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ প্রায় 50 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে বাদ গিয়েছে 45 শতাংশ নাম ৷ দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে প্রাক্তন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক ওসমান গনির নাম ৷ যদিও তাঁর স্ত্রী ও কন্যার নাম তালিকায় রয়েছে ৷
পার্ক সার্কাস এলাকায় দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ওসমান গনি 161 বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার ৷ তিনি জানান, 2002 সাল ও 2025 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল ৷ এমনকী 2002 এর ভোটার তালিকায় তাঁর মায়ের নামও ছিল ৷ 2002 সালের আগে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল ৷ তাই তাঁর গনির বাবার নাম সেই তালিকায় ছিল না ৷ তাই ম্যাপিং এর কোনও সমস্যাও ছিল না ৷ কিন্তু গনি পরিবারের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁকে 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।
প্রবীণ ওসমান গনি জানিয়েছেন, এবার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর শুনানিতে তাঁকে ডাকা হয়নি বা তাঁর কাছ থেকে নির্বাচন কমিশন কোনও নথিপত্র জমা দিতে বলেনি বা যোগাযোগও করেনি ৷ এই সংক্রান্ত কোনও নোটিশও তিনি পাননি ৷ স্বাভাবিকভাবে তিনি জানেন না, কেন তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল ৷ এরপর তিনি যখন সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তখন তিনিও এই বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ৷
এমনকি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারের (সাউথ) কাছ থেকে কিছুই জানতে পারেননি প্রাক্তন ডব্লিউবিসিএস ৷ ওসমান গনিকে জানানো হয়, বিচারকরা বিচারাধীন নামের নিষ্পত্তি করেছেন ৷ তাই তাঁদের ডিইও (সাউথ)-এর কাছে এই বিষয় কোনও তথ্য নেই ৷
ইটিভি ভারত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "জন্মসূত্রে আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, তা সত্ত্বেও আমার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ল ৷ পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নামই বাদ গেল ভোটার তালিকা থেকে ৷ কোনও আইন-কানুন কি আদৌ মানা হচ্ছে ? কারণ আমাকে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি ৷ শুনানিতে ডাকা হলো না ৷ আর আমার নামটা বাদ দিয়ে দেওয়া হল ? ন্যাচারাল জাস্টিস বলে কিছুই রইল না ৷"
প্রসঙ্গত, 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় তিনি রাজস্থানে ইলেকশন অবজারভার হয়ে সেখানে কাজ করেছিলেন ৷ এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব হিসেবেও বহুদিন কাজ করেছেন ওসমান গনি ৷ দীর্ঘ সময় সরকারি উচ্চপদে থাকার পর নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন ওসমান গনি ৷ এই বিষয়ে তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন তথা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককেও চিঠি দিয়েছেন ৷ কিন্তু এখনও চিঠির কোনও উত্তর পাননি ৷
ওসমান গনি জানান, তিনি এখন প্রয়োজনীয় নথিপত্র জোগাড় করে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ৷ কমিশন 13টি ডকুমেন্টের যে তালিকা দিয়েছে, সেখানে সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য দু'টি ডকুমেন্ট- অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (PPO) রয়েছে ৷ এছাড়া পাসপোর্ট এবং আরও বেশ কিছু নথি নিয়ে ট্রাইব্যুনালে আপিল করবেন ওসমান গনি ৷