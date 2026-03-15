SIR প্রক্রিয়ায় বিচারাধীন কয়েক লক্ষ ভোটার, দু'দফায় ভোট বঙ্গে

SIR প্রক্রিয়ায় বিচারাধীন কয়েক লক্ষ ভোটার, দু'দফায় ভোট বঙ্গে
বাজল ভোটের বাদ্যি ৷ বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷
Published : March 15, 2026 at 4:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: বিগত বিধানসভা ভোটের মতো আট দফা নয়, মাত্র দু'দফায় ভোট হবে পশ্চিমবঙ্গে ৷ এদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন ৷ এরই মধ্যে রবিবার বিকেল 4টের সময় সাংবাদিক বৈঠক করে দিন ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী ৷
পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ পশ্চিমবঙ্গে 28 ফেব্রুয়ারি যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী 6.44 কোটি মানুষ ভোট দেবে ৷ এরপর আরও তালিকা প্রকাশিত হলে, সেই ভোটাররাও ভোট দিতে পারবেন ৷ আগামী 7 মে বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷
2021 সালের বিধানসভা ভোট হয়েছিল আট দফায় ৷ 27 মার্চ থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়ে চলেছিল 29 এপ্রিল পর্যন্ত ৷ ফল ঘোষণা হয় 2 মে ৷ 294টি আসনের মধ্যে 215টি আসনে জয়ী হয়ে তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছিল তৃণমূল ৷ তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷