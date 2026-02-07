ETV Bharat / state

বাকি বিস্তর কাজ ! তিনদিন বাড়তে পারে এসআইআর শুনানির মেয়াদ

শুনানির সময় বাড়লে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পেশের দিনও পিছিয়ে যেতে পারে ৷ তবে শেষমেশ মেয়াদ বাড়বে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷

SIR HEARING
শুনানির মেয়াদ বাড়বে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ (ছবি : পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 7, 2026 at 7:08 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর শুনানির মেয়াদ আরও তিনদিন বাড়তে পারে। শুক্রবার বেশি রাতে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে। তার প্রভাব পড়তে পারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনটির ক্ষেত্রেও।

খাতায়কলমে শনিবার রাজ্যের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন সংক্রান্ত শুনানির শেষ দিন ৷ তবে এখনও জেলায় জেলায় শুনানির কাজ বাকি রয়েছে। তাই আরও তিনদিন বেড়ে আগামী 10 তারিখ পর্যন্ত চলতে পারে শুনানি পর্ব। সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকাও 14 ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত দিনে প্রকাশিত হবে না ৷ এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, কমিশন মনে করলে গোটা রাজ্যের জন্য শুনানির দিন বাড়তে পারে ৷ আবার নির্দিষ্ট জেলার জন্যও সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে । সবমিলিয়ে সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে মোটের উপর রাজি কমিশন ৷

প্রথমে মনে করা হয়েছিল 7 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানির কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি নিয়ে রায়ের পর পরিস্থিতি বেশ খানিকটা বদলে যায়। কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায়, 1 কোটি 36 লক্ষ ভোটারদের শুনানি আগে থেকে ঠিক করে রাখা দিন মানে 7 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় ৷ এবার সেটাই হল ৷ রাজ্যের দুটি থেকে তিনটি জেলায় শুনানির কাজ এখনও বেশ খানিকটা বাকি ৷ তবে অন্য কয়েকটি জেলার ক্ষেত্রে শুনানির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় 90 শতাংশ।

এমতাবস্থায় শুনানির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠাবেন বলেই জানা গেছে। সেই ক্ষেত্রে রাত পর্যন্ত কোন কোন জেলায় শুনানি কতটা বাকি রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট তথ্যও তিনি চিঠিতে তুলে ধরবেন। DEO দের যাবতীয় তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে । তথ্য হাতে পেলে চিঠি লিখবেন সিইও ৷

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মালদা ও উত্তর কলকাতায় শুনানির কাজ অনেকটাই বাকি। এছাড়াও দক্ষিণ 24 পরগনাযতেও শুনানির কাজ বেশ খানিকটা বাকি। এই তিনটি জায়গার ক্ষেত্রে সময়সীমা বৃদ্ধির করার আবেদন জানিয়ে আগেই চিঠি দিয়েছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। এছাড়া কার্শিয়াঙের বেশ কিছু জায়গাতেও শুনানি হয়নি এখনও।

নির্বাচন কমিশনের একটি সূত্র বলছে, মালদা কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় আছেন এমন বহু মানুষকে শুনানিতে ডাকা হলেও তাঁরা উপস্থিত হননি ৷ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও খবরই মিলছে না । তাঁদের আবারও চিঠি পাঠানো হয়েছে। এরকমই নানা কারণে সময়ের মধ্যে শুনানি শেষ করা যাচ্ছে না বলে মনে করছে কমিশন ৷

TAGGED:

এসআইআর শুনানির মেয়াদ
ELECTION COMMISSION
SIR HEARING IN BENGAL
SIR IN BENGAL
SIR HEARING IN BENGAL

সম্পাদকের পছন্দ

