SIR-এর কাজে গাফিলতি ! সাত AERO-কে সাসপেন্ডের নির্দেশে মুখ্যসচিবকে চিঠি কমিশনের
শেষ পর্যায়ে এসেও বাংলায় SIR বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না ৷ এবার কাজে অসংগতির অভিযোগে সাত AERO-কে সাসপেন্ড করতে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন ৷
Published : February 16, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের একেবারে শেষ পর্যায়ে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৷ এই শেষবেলায় এসে সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা AERO-দের সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন । তাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জানিয়ে রবিবার নবান্নে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি পাঠায় কমিশন ৷
সাতজন AERO-রা হলেন 139 ক্যানিং পূর্বের সত্যজিৎ দাস ও জয়দীপ কুন্ডু । এদের দু'জনের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়েছে । মুর্শিদাবাদের সুতি বিধানসভার শেখ মুর্শিদ আলম, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের AERO ডালিয়া রায় চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের নীতিশ দাস, সামসেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ডক্টর সেফাউর রহমা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা বিধানসভা কেন্দ্রের AERO দেবাশিস বিশ্বাস ৷ এই সাতজনকেই অবিলম্বে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ।
শুক্রবার সমস্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছিলেন যে কাজে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না । ইচ্ছাকৃত ভুল বা কাজে অসততা ধরা পড়লে কাউকে রেয়াত করা হবে না । এই বৈঠকের দু'দিন যেতে না যেতেই বেআইনি কাজের জন্য সাতজন AERO-র সাসপেনশনের নির্দেশ এসেছে নবান্নে ৷ এটা একেবারে স্পষ্ট যে, কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ভীষণভাবে কড়া কমিশন
কাজে অনিয়ম, দায়িত্বে গাফিলতি এবং আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে এই AERO-দের সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে খবর । নবান্নে পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, SIR-এর কাজে এই আধিকারিকদের বেআইনি কাজ করেছেন ।
কমিশনের চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাসপেন্ড করে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে ৷ সেই তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে জানাতে হবে । এই ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না ।
অন্যদিকে, রাজ্যকে পাঠানো আরও একটি চিঠিতে বলা হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে SIR সংক্রান্ত সব আপত্তি অর্থাৎ সমস্ত FORM 7 দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে । পাশাপাশি ফর্ম 7 পুড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি নজরে আসার পর কমিশন নির্দেশ দিয়েছে—CEO ও DEO দফতরে জমা পড়া সমস্ত আপত্তি ফর্ম অবিলম্বে ERO ও AERO-দের কাছে পাঠাতে হবে এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনে দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে হবে ।