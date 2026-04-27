ভুয়ো ভোট দিলেই জেল, বার্তা কমিশনের; বুথে বুথে কড়া নজরদারি

ভুয়ো ভোট দিলেই জেল, বার্তা কমিশনের; বুথে বুথে কড়া নজরদারি
প্রতিটি বুথে কড়া নজরদারির পাশাপাশি ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থাও হয়েছে ৷ এবার ভুয়ো ভোট দেওয়া নিয়ে সতর্ক করল কমিশন ৷
Published : April 27, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: ভুয়ো ভোট দিলে যেতে হবে জেলে ৷ বাংলার দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে এমনটাই জানাল নির্বাচন কমিশন ৷ এবার ভোট-মরশুমের শুরু থেকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর কমিশন ৷ সে জন্য প্রতিটি বুথে কড়া নজরদারির পাশাপাশি ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থাও হয়েছে ৷ এবার ভুয়ো ভোট দেওয়া নিয়ে সতর্ক করল কমিশন ৷
বুধবার অর্থাৎ 29 এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় ও শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেদিন 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে ৷ আর তাতে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার পরিণাম যে একেবারেই ভালো হবে না সেই বিষয় ভোটারদের সচেতন করল কমিশন।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাল বা ভুয়ো ভোট দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া আইনি ব্যবস্থার মুখে পড়তে হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে। এ কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক বুথে বসানো AI সম্পন্ন ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা থাকছে। এই ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি প্রতিটি বুথের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। কেউ যদি নিজের পরিচয় গোপন করে বা অন্য কারও হয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে এই ক্যামেরার ফুটেজ থেকে তাঁকে সহজেই চেনা সম্ভব হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভুয়ো ভোট দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 172 নম্বর ধারা অনুযায়ী এই অপরাধের স্বস্তি হবে। দোষ প্রমাণিত হলে সেই ব্যক্তির এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। ভোটদাতাদের কমিশনের কড়া নির্দেশ কোনও অবস্থাতেই যেন কেউ একাধিকবার ভোট দেওয়ার চেষ্টা না করেন।
এমনকী ভুলবশত বা অসাবধানতাবশত এই কাজ করলেও আইনি জটিলতা এড়ানো যাবে না। মূলত 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' এই নীতি বজায় রাখতেই এই কড়াকড়ি। পাশাপাশি ও বলা হয়েছে যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে সাধারণ মানুষ সরাসরি কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, টোল ফ্রি নম্বরে: 1800-345-0008 অথবা মেইল করতে পারেন- wbfreeandfairpolls@gmail.com
এদিকে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একধাপ নয়, আরও কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল নির্বাচন কমিশন । প্রথম দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যে নতুন করে আরও 11 জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হল । ফলে মোট পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 95, যা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।