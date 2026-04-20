প্রথম দফায় 2 হাজার 193 কুইক রেসপন্স টিম, কমিশনের নজরে 6 জেলা

প্রথম দফায় 2 হাজার 193 কুইক রেসপন্স টিম, কমিশনের নজরে 6 জেলা
ভোটের দিন প্রতিটি বুথের 100 মিটারের মধ্যে কোনওরকম প্রচার বা ভিড় করা যাবে না ৷ সেই এলাকা স্পষ্টভাবেও চিহ্নিত করতে হবে ৷
Published : April 20, 2026 at 2:57 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: ভোটের আগে ফের কড়া নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন ৷ বুথের 100 মিটারে নিষেধাজ্ঞা ও নজরদারি আরও কড়াকড়ি করল কমিশন ৷ পাশাপাশি 152 বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট 2 হাজার 193 কুইক রেসপন্স টিমের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ কমিশনের বিশেষ নজরে রয়েছে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও উত্তর দিনাজপুর ৷
হাতে গোনা মাত্র আর কয়েক দিন। আর তারপরেই রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা ভোট। আগামী 23 এপ্রিল রাজ্যে নির্বাচন হবে 152টি আসনে। আর তার আগেই রাজ্যে কোথাও কোনওরকম অশান্তি এড়াতে আবারও কড়া পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আরও কড়া পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভোটের আগে শেষ 48 ঘণ্টায় কোনও অবৈধ জমায়েত করা যাবে না। আর করলেও তা বরদাস্ত করবে না কমিশন। এই বিষয় বিএনএস-এর 163 ধারা কঠোরভাবে প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে।
নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, ভোটের দিন প্রতিটি বুথের 100 মিটারের মধ্যে কোনওরকম প্রচার বা ভিড় করা যাবে না। সেই এলাকা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে রং বা চকের মাধ্যমে। শুধুমাত্র বৈধ ভোটারদেরই বুথ চত্বরে প্রবেশের অনুমতি মিলবে। অন্য কেউ বুথের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। একই সঙ্গে ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ টহলদাড়ির উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ এমন অভিযোগ রয়েছে যে, কিছু এলাকায় বাইকবাহিনী ব্যবহার করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হতে পারে ৷ তাই সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
ভোটারদের প্রবেশের ক্ষেত্রেও চালু হচ্ছে দ্বিস্তরীয় যাচাই ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে প্রথমে পরিচয়পত্র দেখা হবে এবং তারপর বুথ স্তরের আধিকারিক যাচাই করে তবেই ভোট দিতে দেওয়া হবে। কমিশন এই বিষয় নিজের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, ভোটে কোনওরকম গাফিলতি বা পক্ষপাতিত্ব সহ্য করা হবে না ৷ নিয়ম ভাঙলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, প্রথম দফা নির্বাচনে কমিশনের বিশেষ নজরে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ছয় জেলার দিকে। এই জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই অতি স্পর্শকাতর এবং অতি সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর দিনাজপুর এখনও পর্যন্ত এই ছ'টি জেলাকে বিশেষভাবে নজরে রাখছে নির্বাচন কমিশন।
কমিশন সূত্রে খবর, গত 15 বছরের ইতিহাস ঘেঁটে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ যাতে কোনওরকম অশান্তি না হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশন এবার আরও কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটতে পারে বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। কমিশন সূত্রে খবর, বিগতদিনে এই ছয় জেলায় নির্বাচনের দিন যেসব ঘটনা ঘটেছে তাকে আটকাতে নির্বাচন কমিশন এবার এই পদক্ষেপের পথে হাঁটছে। পাশাপাশি প্রথম দফা নির্বাচনের আগে যাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আছে অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, এই এলাকায় যেসব বিশৃঙ্খলাকারী মানুষরা আছেন তাদের আটক করতে হবে বলেই নির্দেশ।
এর পাশাপাশি প্রথম দফার 152টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট 2 হাজার 193টি কুইক রেসপন্স টিম কাজ করবে। মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি টিম থাকছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। 152 বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট 2 হাজার 193 কুইক রেসপন্স টিম থাকছে ৷ সেক্ষেত্রে পূর্ব মেদিনীপুর – 253 টিম, পশ্চিম মেদিনীপুর – 248 টিম, মুর্শিদাবাদ– 219 টিম, বাঁকুড়া– 180 টিম, বীরভূম– 161, মালদা– 157 টিম, কোচবিহার– 133 টিম, পুরুলিয়া– 139 টিম, আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট– 113 টিম, জলপাইগুড়ি– 83 টিম, দক্ষিণ দিনাজপুর– 75 টিম, আলিপুরদুয়ার– 70 টিম, জলপাইগুড়ি পুলিশ জেলা– 69 টিম, ব্যারাকপুর– 66 টিম, উত্তর দিনাজপুর (রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা)– 65 টিম, ইসলামপুর পুলিশ জেলা– 54 টিম, দার্জিলিং– 52 টিম, শিলিগুড়ি– 39 টিম, কালিম্পং– 17 টিম থাকছে ৷