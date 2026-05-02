গণনার দিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বিশেষ নির্দেশিকা কমিশনের

গণনার দিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বিশেষ নির্দেশিকা কমিশনের
ভোটগণনা প্রক্রিয়ায় রাখতে এবং কারচুপির আশঙ্কা নির্মূল করতে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।
Published : May 2, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 2 মে: ভোটগ্রহণ পর্ব শেষে আগামী 4 মে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের গণনা ৷ অন্যদিকে, গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও অ্যাপ-ভিত্তিক পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে আগেই জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।
আসন্ন নির্বাচনের ভোটগণনা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং কারচুপির আশঙ্কা নির্মূল করতে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ গত 13 এপ্রিল রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের এই মর্মে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ এই চিঠিতে বলা হয়েছে, গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও কর্মীদের পরিচয় যাচাইয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷
গণনা টেবিলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী বা PSU (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা) কর্মীদের নজরদারি থাকবে ৷ এমনটাই কমিশনের নতুন নিয়ম ৷ প্রতিটি গণনা টেবিলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কাউন্টিং সুপারভাইজার বা কাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট মধ্যে অন্তত একজনকে থাকতে হবে ৷ এদের মধ্যে অন্তত একজন অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী হতে হবে ৷ গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে এবং গোপনীয়তা রক্ষার্থে তাঁদের মোবাইল নম্বর জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না ৷ অ্যাপের মাধ্যমে গণনা কর্মীদের পরিচয়পত্র তৈরি হবে। 'ECINet' মডিউলের মাধ্যমে কর্মীদের সরকারি পরিচয়পত্র ও ছবি যাচাই করে কিউআর কোড যুক্ত আইডি কার্ড ইস্যু করা হবে।
গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের আগে প্রত্যেকের পরিচয় ওই অ্যাপের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে ৷ গণনাকেন্দ্রের প্রবেশপথে তল্লাশি চলবে। কোনওভাবেই কোনও অস্ত্র বা নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে ভিতরে ঢোকা যাবে না। পর্যবেক্ষেক (Observer) এবং রিটার্নিং অফিসার ছাড়া আর কেউ গণনাকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷ গণনা চলাকালীন জরুরি প্রয়োজন বা শৌচাগার ব্যবহার ছাড়া কর্মী ও এজেন্টদের বাইরে না-যাওয়াটাই শ্রেয় বলে জানিয়েছে কমিশন।
পর্যবেক্ষকদের বাড়তি দায়িত্ব, ফলাফল শেষ দিকে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ফর্ম-20 স্বাক্ষরিত না-হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে রিটার্নিং অফিসারের টেবিলে উপস্থিত থাকতে হবে । এছাড়া, প্রতি রাউন্ড গণনা শেষে পর্যবেক্ষক অন্তত 1/3 টেবিলের তথ্য নিজে যাচাই করবেন। মূলত গণনাকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও সুশৃঙ্খল ও প্রযুক্তিনির্ভর করতেই এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷