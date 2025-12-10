নির্দেশ অমান্য, বারুইপুরের BLO-ERO-AERO-কে শো-কজ কমিশনের
রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক নিয়োগের পরই ধরা পড়ল নিয়ম না মেনে কাজ করার ছবি ৷ তার জেরেই শো-কজ নোটিশ পেলেন বিএলও, ইআরও, এইআরও ৷
Published : December 10, 2025 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: বাংলায় SIR-এর কাজ এতদিন পর্যন্ত মোটের উপর সুষ্ঠুভাবে চললেও একেবারে শেষে এসে তাল কাটল ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ না মানায় মঙ্গলবার শো-কজ করা হল বারুইপুরের দুই বিএলও (BLO), এক ইআরও (ERO) এবং এক এইআরওকে (AERO) ।
হাতে মাত্র আর একটি দিন আর তারপরেই শেষ হবে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের প্রথম ধাপের কাজ । তার আগেই বারুইপুর পূর্বের 94 নম্বর বুথে বিএলও, ইআরও, এইআরও-কে শো-কজের ঘটনা ৷ তাঁদের পাঠানো শো-কজ চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে চিঠির জবাব দিতে হবে তাঁদের ।
অভিযোগ, যে বিএলও-কে শো-কজ করা হয়েছে তিনি তৃণমূলের স্থানীয় পদাধিকারী ছিলেন ৷ বিষয়টি জানার পর শুরুতেই তাঁকে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের কাজ (SIR) থেকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ কিন্তু তারপরেও ওই বিএলও নিজের ক্ষমতা জাহির করে কাজ করে যাচ্ছিলেন । এমনকি পরে নতুন বিএলও কাজে যোগ দিলেও অভিযুক্ত বিএলও তথা তৃণমূলের নেতাকে কাজ চালাতে দেওয়া হচ্ছিল ৷
রাজ্যের একাধিক জায়গায় পর্যবেক্ষক নিয়োগের পর বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আসে ৷ পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট অনুযায়ী এসআইআর প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দুর্নীতির অভিযোগে বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রের ইআরও, এইআরও এবং ওই দুই বিএলও-কে শো-কজের নির্দেশ দেয় কমিশন ৷
এদিকে SIR-এর কাজে গণনার ফর্ম জমা এবং আপলোড করার জন্য হাতে আর মাত্র দু'দিন বাকি ৷ মঙ্গলবার বিএলও-রা (BLO) ফের নিজেদের কাজের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন নিখোঁজ, অন্যত্র স্থানান্তরিত, অথবা মৃত ভোটারদের সনাক্ত করতে । বিএলওরা এখন নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন যে প্রতিটি নিখোঁজ, মৃত অথবা অন্যত্র স্থানান্তরিত ভোটারদের শনাক্তকরণে কোথাও ভুল রয়েছে কিনা ৷ তবে বিএলওরা আস্থা প্রকাশ করেছেন যে আগামী দুই দিনের মধ্যে ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে ।
টালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকার একজন BLO বলেন, "আমি ইতিমধ্যেই অনুপস্থিত ভোটারদের তালিকা আমার বুথ সুপারভাইজারের কাছে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকের (ERO) কাছে জমা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি ৷"
তাঁর কাছে 120টি ফর্ম ছিল যার মধ্যে অনুপস্থিত, মৃত, স্থানান্তরিত এবং সদৃশ ভোটাররা অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই বিষয়ে তিনি বলেন, "প্রায় 10 শতাংশ ফর্ম এমন ভোটারদের যাদের বারবার চেষ্টা করার পরেও খুঁজে পাওয়া যায়নি । আমি তাদের অনুপস্থিত হিসেবে চিহ্নিত করব ৷"
গত কয়েকদিনে, বেশিরভাগ BLO 85 বছর বা তার বেশি বয়সি ভোটারদের সঙ্গে দেখা করে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন ৷ যাতে তাঁরা বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি ব্যবহার করতে চান কিনা তা জানতে পারেন ।
যোধপুর পার্ক এলাকার বিএলও সুনন্দা হালদারের কথায়, "আমার বিভাগে 650 জন ভোটার আছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স 85 বছরের বেশি । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, আমি তাদের বাড়ি পরিদর্শন এবং নথিপত্র যাচাইয়ের শেষ পর্যায়ে আছি ।"
এদিন এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মোট 7,64,44,281টি ফর্ম ডিজিটাইজ করা হয়েছে ৷ যা মোট বিতরণ করা ফর্মের 99.75 শতাংশ ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "আমরা 11 ডিসেম্বরের মধ্যে গণনা ফর্ম বিতরণ এবং তাদের ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী । খসড়া ভোটার তালিকা নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে 16 ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে । বিএলওরা বয়স্ক ভোটারদের সঠিক সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা যাচাই করার জন্য শেষ মুহূর্তের কাজ করছেন ।"