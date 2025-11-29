BLO'দের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন, অভিযোগ অরূপ বিশ্বাসের
বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ নির্বাচনের আগে রাজ্যে শুরু শুরু হয়েছে এসআইআর (SIR) ৷ এ প্রসঙ্গে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ৷
Published : November 29, 2025 at 3:40 PM IST
কাটোয়া, 29 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর-এর নামে BLO-দের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এমনই অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ একই সঙ্গে তাঁর দাবি, 2026-এর নির্বাচনে বিজেপি 26টির বেশি আসন পাবে না।
শুক্রবার কাটোয়া ও কালনাতে গিয়ে এইভাবেই নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে একযোগে তোপ দাগেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। নির্বাচন কমিশন BLO-দের চাপ দিচ্ছে, সেই চাপকে ব্রিটিশ আমলের সঙ্গে তুলনা করেন মন্ত্রী। তাঁর মতে, ব্রিটিশ আমলের কর্মীদের উপর এইভাবে চাপ সৃষ্টি করা হত না। পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে মৃত্যুর পরে ফের মুর্শিদাবাদে এক BLO-এর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধেও তোপ দাগলেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে ।
এদিন অরূপ বিশ্বাস বলেন, "মহারাষ্ট্র, দিল্লি, বিহারে ওরা ক্ষমতায় এলেও ওরা এটা ভুলে গিয়েছে যে, এই বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। এখানে বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়া যাবে না। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ গেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বলেছেন, দিল্লিতে বাংলার 10 লক্ষ সাধারণ মানুষকে নিয়ে গিয়ে আন্দোলন করা হবে।"
তিনি আরও বলেন, "দলগতভাবে আমরা নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করব। প্রয়োজন হলে আদালতের দ্বারস্থ হব। বাংলায় SIR নিয়ে খেলা করা যাবে না। একজন ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ গেলে 10 লক্ষ সাধারণ মানুষকে নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করা হবে।"
অন্যদিকে, বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ আর 2026-এর সেই নির্বাচন প্রসঙ্গে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন অরূপ বিশ্বাস ৷ তাঁর কথায়, "26-এ বিজেপিকে 26-এর বেশি আসন পেতে দেব না। আর বর্ধমান ফের 16-0 তে জয়লাভ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।"
শুক্রবারই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়েছিল তৃণমূলের 10 সদস্যের সাংসদদের প্রতিনিধি দল ৷ কমিশনের সদর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করেন, এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত 40 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
এই আবহে শুক্রবার রাজ্যে আরও এক বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতের পরিবারের অভিযোগ, অত্যধিক কাজের চাপ নিতে না-পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি ৷ হাতে সময় বেশি নেই ৷ এদিকে এনুমারেশন ফর্ম ওয়েবসাইটে আপলোড করতে গিয়ে সার্ভারে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে । পরিবারের দাবি, 54 বছরের বুথ লেভেল অফিসার জাকির হোসেন অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করতেন ৷ বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় ৷