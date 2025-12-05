ভুয়ো ভোটার ধরবে সফটওয়্যার, নয়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের

ভুয়ো ভোটার ধরবে সফটওয়্যার, নয়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের
এসআইআর-এর কাজে একাধিক জেলায় দেখা গিয়েছে, তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ভোটারদের ৷ এবার তাঁদের চিহ্নিত করতেই নয়া সফটওয়্যার কমিশনের ৷
Published : December 5, 2025 at 7:37 AM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: ভুয়ো ভোটারদের ধরতে এবার নতুন পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন ৷ 'Demographic Similar Entries' নামক এক নতুন সফটওয়্যার আনল কমিশন ৷ ভুয়ো ভোটারদের খুব সহজেই চিহ্নিত করবে নয়া এই সফটওয়্যার ।
দেশের ভোটার তালিকাকে ত্রুটি মুক্ত করা হল স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর মূল উদ্দেশ্য । আগামী বছরের 14 ফেব্রুয়ারি এসআইআর কাজের শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷ নতুন তালিকাটি যাতে একশো শতাংশ স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর কমিশন । এসআইআর সংক্রান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে যেন কোনও প্রশ্ন না-ওঠে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে কমিশনের তরফে ৷
এই পরিস্থিতিতে নতুন ভোটার তালিকায় কোনওভাবেই যাতে মৃত, স্থানান্তরিত, ভুয়ো ও অনুপস্থিত ভোটারের নাম না-থাকে, তা নিশ্চিত করতেই শুরু করা হল 'Demographic Similar Entries' সফটওয়্যারটি । এসআইআর-এর কাজ চলাকালীন রাজ্যের একাধিক জেলায় দেখা গিয়েছে, তালিকায় নাম রয়েছে ৷ অথচ, এনুমারেশন ফর্ম দেওয়ার সময় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ আবার দুই আলাদা বুথে একই ভোটারের নাম ৷ এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করাই হল নতুন এই সফটওয়্যারের কাজ ৷ ভুয়ো ভোটারদের মুহূর্তের মধ্যে চিহ্নিত করবে সফটওয়্যারটি ৷
কমিশন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার থেকেই এই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারছেন প্রত্যেকটি জেলার ERO-রা । প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে নিজেদের বিধানসভা এলাকার মধ্যে ভুয়ো ভোটারের খোঁজ পাবেন । আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সফটওয়্যারটি DEO-রাও ব্যবহার করতে পারবেন । সফটওয়ারটি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট জেলায় কতজন ভুয়ো ভোটার রয়েছে, চিহ্নিত করে পারবেন তাঁরা । এরপর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর এই সফটওয়্যারের সাহায্যে সেই রাজ্যে মোট কতজন ভুয়ো ভোটার রয়েছে, সেটি চিহ্নিত করতে পারবেন ।
কীভাবে কাজ করবে এই সফটওয়্যার ?
আপাতত নির্দিষ্ট বিধানসভা এলাকার দায়িত্বে থাকা ERO-রাই শুধু এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারছেন । তবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, আগামী দু'দিনের মধ্যে প্রত্যেক জেলার DEO-রাও এই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবেন । জেলার ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করতে পারবেন তাঁরা । পাশাপাশি, রাজ্যজুড়ে ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করতে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারবেন সিইও-রা ৷
কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ম্যাপিং-এ হদিশ মেলেনি রাজ্যের প্রায় 53 লক্ষ ভোটারের নাম । এদের মধ্যে মৃত 23 লক্ষ 48 হাজার 95 জন, অন্যত্র চলে গিয়েছে 18 লক্ষ 55 হাজার 302 জন, অনুপস্থিত 9 লক্ষ 42 হাজার 162 জন এবং অন্যান্য 31 হাজার 801 জন ।