ফর্ম বিলি করতে গিয়ে সেরিব্রাল ! প্রৌঢ়কে বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কমিশনের

ফর্ম বিলি করতে গিয়ে সেরিব্রাল ! প্রৌঢ়কে বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কমিশনের
বয়স ষাটের ঘরে ৷ তার উপর বিএলওর দায়িত্ব ৷ শরীর না দিলেও চাকরি টিকিয়ে রাখতে জোর করেই কাজ করছিলেন তপতী ৷ তার মাঝেই অঘটন ৷
Published : November 21, 2025 at 7:40 AM IST
কোন্নগর, 21 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজের চাপে একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলওরা ৷ বুধবার এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন বছর ষাটের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তপতী বিশ্বাস ৷ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে জানা যায় সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে তাঁর ৷ এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিএলও-র কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বলে জানান তপতীর স্বামী ৷
উত্তরপাড়া বিধানসভার 279 নম্বর বুথে কোন্নগর পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডে বিএলওর দায়িত্ব পালন করছিলেন তপতী বিশ্বাস ৷ কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর স্বামী প্রবীর বিশ্বাসের অভিযোগ, কাজের চাপ ছিল প্রচুর ৷ এসআইআর এর ফর্ম বিলি থেকে শুরু করে, তা ফেরত নেওয়া তারপর কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইনে সেটা আপলোড ৷ এই সমস্ত কাজ একা হাতে করতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিল তপতী । এত কাজের চাপে প্রায় সারারাত ঘুম হত না ওর ৷ ফর্ম জমা করার জন্য ঘন ঘন ফোন আসত ।
তিনি আরও বলেন, "ওই বুথে 1016 জনের এনুমারেশান ফর্ম বিলি করা হয়েছে । এখনও 45 জনের বাকি । ওর শরীর খারাপ ছিল ৷ তাই বলেছিলাম বিএলওর কাজ না করতে । তপতী বলেছিল, বিএলওর কাজ না করলে চাকরি থাকবে না । তাই মানসিক চাপ নিয়েও কাজ করছিল । তার মধ্যেই ফর্ম বিলি করতে গিয়ে ওর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় ৷ এখন কিছুটা স্থিতিশীল আছে । ওকে বিএলও কাজ থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ।"
এই বিষয়ে শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক শম্ভুদীপ সরকার বলেন, "হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর । বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে । আমরা চাই উনি সুস্থ হয়ে উঠুন ।"
তপতী বিশ্বাসের আত্মীয় সমীরণ বিশ্বাস জানান, কাকিমার ব্রেনের এমআরআই করতে হবে । সেই কারণে তাঁকে সিঁথির মোড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এমআরআই রিপোর্ট আসার পর বোঝা যাবে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ কতটা হয়েছে । চিকিৎসার যাবতীয় খরচ এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফ থেকে বহন করা হচ্ছে । মহকুমাশাসক এসেছিলেন ৷ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ।
কোন্নগর মাতৃসদন হাসপাতালের চিকিৎসক সঞ্জয় শী বলেন, "ওনার হাই সুগার এবং হাই ব্লাড প্রেসারের কারণে সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে । আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখেছি । তবে ওনার জ্ঞান আছে । এখন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । নিয়মিত চিকিৎসার মধ্যে ছিলেন না ৷ ওষুধও খেতেন না ৷ সেই কারণে সুগার এবং প্রেসার নিয়ন্ত্রণে ছিল না ।"