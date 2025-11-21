ETV Bharat / state

ফর্ম বিলি করতে গিয়ে সেরিব্রাল ! প্রৌঢ়কে বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কমিশনের

বয়স ষাটের ঘরে ৷ তার উপর বিএলওর দায়িত্ব ৷ শরীর না দিলেও চাকরি টিকিয়ে রাখতে জোর করেই কাজ করছিলেন তপতী ৷ তার মাঝেই অঘটন ৷

Konnagar News
অসুস্থ তপতী বিশ্বাসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোন্নগর, 21 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজের চাপে একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলওরা ৷ বুধবার এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন বছর ষাটের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তপতী বিশ্বাস ৷ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে জানা যায় সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে তাঁর ৷ এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিএলও-র কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বলে জানান তপতীর স্বামী ৷

উত্তরপাড়া বিধানসভার 279 নম্বর বুথে কোন্নগর পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডে বিএলওর দায়িত্ব পালন করছিলেন তপতী বিশ্বাস ৷ কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর স্বামী প্রবীর বিশ্বাসের অভিযোগ, কাজের চাপ ছিল প্রচুর ৷ এসআইআর এর ফর্ম বিলি থেকে শুরু করে, তা ফেরত নেওয়া তারপর কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইনে সেটা আপলোড ৷ এই সমস্ত কাজ একা হাতে করতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিল তপতী । এত কাজের চাপে প্রায় সারারাত ঘুম হত না ওর ৷ ফর্ম জমা করার জন্য ঘন ঘন ফোন আসত ।

তিনি আরও বলেন, "ওই বুথে 1016 জনের এনুমারেশান ফর্ম বিলি করা হয়েছে । এখনও 45 জনের বাকি । ওর শরীর খারাপ ছিল ৷ তাই বলেছিলাম বিএলওর কাজ না করতে । তপতী বলেছিল, বিএলওর কাজ না করলে চাকরি থাকবে না । তাই মানসিক চাপ নিয়েও কাজ করছিল । তার মধ্যেই ফর্ম বিলি করতে গিয়ে ওর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় ৷ এখন কিছুটা স্থিতিশীল আছে । ওকে বিএলও কাজ থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ।"

Konnagar BLO News
সেরিব্রালে আক্রান্ত বিএলও তপতী বিশ্বাসকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল কমিশন (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক শম্ভুদীপ সরকার বলেন, "হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর । বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে । আমরা চাই উনি সুস্থ হয়ে উঠুন ।"

তপতী বিশ্বাসের আত্মীয় সমীরণ বিশ্বাস জানান, কাকিমার ব্রেনের এমআরআই করতে হবে । সেই কারণে তাঁকে সিঁথির মোড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এমআরআই রিপোর্ট আসার পর বোঝা যাবে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ কতটা হয়েছে । চিকিৎসার যাবতীয় খরচ এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফ থেকে বহন করা হচ্ছে । মহকুমাশাসক এসেছিলেন ৷ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ।

কোন্নগর মাতৃসদন হাসপাতালের চিকিৎসক সঞ্জয় শী বলেন, "ওনার হাই সুগার এবং হাই ব্লাড প্রেসারের কারণে সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে । আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখেছি । তবে ওনার জ্ঞান আছে । এখন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । নিয়মিত চিকিৎসার মধ্যে ছিলেন না ৷ ওষুধও খেতেন না ৷ সেই কারণে সুগার এবং প্রেসার নিয়ন্ত্রণে ছিল না ।"

TAGGED:

ECI
BLO DUTY
KONNAGAR BLO
কোন্নগরের বিএলওকে অব্যাহতি কমিশনের
ECI RELIEF ELDERLY WOMAN BLO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.