কাটল জট, ভোটে লড়ার ছাড়পত্র পেলেন স্বপ্না
স্বস্তি ফিরল শাসকদলে ৷ নির্বাচনে লড়া নিশ্চিত হল রাজগঞ্জ থেকে তৃণমূলের টিকিট পাওয়া স্বপ্না বর্মনের ৷ কারণ স্পষ্ট করে তাঁকে ছাড়পত্র দিল নির্বাচন কমিশন ৷
Published : April 6, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: স্বপ্না বর্মনকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার ছাড়পত্র দিল নির্বাচন কমিশন । স্বস্তি মিলল এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট তথা রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের ।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রবিবার প্রয়োজনীয় শংসাপত্র পেলেন স্বপ্না বর্মন । প্রতিনিধিত্ব আইন, 1951-এর 9 নম্বর ধারা অনুযায়ী এই শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে কমিশনের তরফে । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সম্প্রতি স্বপ্না বর্মন এই শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন যাতে তিনি বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন । উল্লেখ্য, তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার জংশনে স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন ।
গত 27 মার্চ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের তরফ থেকে তাঁকে শো কজ করা হয় ৷ এরপর 30 মার্চ চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় । স্বপ্নার বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিল যে, তিনি চাকুরিরত অবস্থায় সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলেও যোগ দিয়েছেন । ভারতীয় রেলের নিয়ম অনুসারে একজন রেল কর্মচারী কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না কিংবা কোনও রাজনৈতিক কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন না । এই অভিযোগে তাঁকে তাঁর কাজ থেকে বহিষ্কার করে রেল ।
রবিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজগঞ্জ বিধানসভান তৃণমূল প্রার্থীকে যে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কারণে স্বপ্না বর্মনকে রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে । তাঁকে দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মতো কোনও গুরুতর অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়নি । তাই আইনের নিরিখে তাঁর নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই ।
এই শংসাপত্র পাওয়ার ফলে স্বপ্না বর্মনের নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে আর কোনও আইনি বাধা রইল না । জলপাইগুড়ির ঘোষপাড়ার বাসিন্দা স্বপ্না এবার তৃণমূলের টিকিটে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ।
প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না স্বপ্না বর্মনের ৷ তাঁকে প্রার্থী করায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায় ৷ পরে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন পেয়ে যদিও তাঁর ক্ষোভ প্রশমিত হয় ৷ এরপর চাকরি না ছেড়ে রাজনৈতিক দলে যোগদান ও প্রার্থী হওয়ার জন্য স্বপ্নাকে বহিষ্কার করে রেল ৷ বহিষ্কারের কারণ নিয়ে তাঁর প্রার্থী হওয়ার ভবিষ্যত নিয়ে ক্রমশ জল্পনা বাড়ছিল ৷ রাজগঞ্জে প্রার্থী বদলের কথাও লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ তার মাঝেই স্বপ্নাকে ভোটে লড়ার ছাড়পত্র দিল নির্বাচন কমিশন ৷