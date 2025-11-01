ETV Bharat / state

SIR: রাজ্যজুড়ে BLO'দের প্রশিক্ষণ শুরু কমিশনের

এসআইআরের জন্য এন্যুমারেশনের ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কী কী খোঁজ নিতে হবে, এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বিএলওদের ৷

BLO Training on SIR
শহরে বুথ লেভেল অফিসারদের প্রশিক্ষণ চলছে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 3:07 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 1 নভেম্বর: রাজ্যজুড়ে চলছে বুথ লেভেল অফিসারদের(BLO) প্রশিক্ষণশালা । শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণ ৷ দক্ষিণ কলকাতার বিএলওদের নজরুল মঞ্চে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ উত্তর কলকাতার বিএলও'দের জেশপ বিল্ডিং ও ডিরোজিও হলে প্রশিক্ষণ চলছে ।

আগামী 4 নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এন্যুমারেশনের ফর্ম (Enumeration Form) পূরণের কাজ ৷ চলবে আগামী 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত । আর তার আগে শনিবার রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে সারাদিনব্যপী চলবে এই প্রশিক্ষণ শালা । এদিন দু'ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বিএলওদের । একটি কেন্দ্রে সকাল 10টা এবং আর একটি কেন্দ্রে সকাল 11টার মধ্যে ঢুকতে হয়েছে । প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণ চলেছে বেলা 1টা পর্যন্ত । পাশাপাশি দ্বিতীয় ধাপের প্রশিক্ষণ দুপুর 2টো থেকে 4টে পর্যন্ত চলবে ।

BLO Training on SIR
SIR নিয়ে BLO'দের প্রশিক্ষণ (নিজস্ব ছবি)

স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের বা SIR-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম হল, বাড়ি বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশনের ফর্ম বিলি করা এবং সেগুলি নির্ভুলভাবে পূরণ করিয়ে পুনরায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে জমা দেওয়া । কারণ এই এন্যুমারেশনের ফর্মের উপরেই নির্ভর করছে খসড়া তালিকায় ভোটারদের নাম ওঠা । তাই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোনিবেশ করে করতে হবে এই কাজ ৷ যেটা করবেন বিএলও'রা ।

মূলত এন্যুমারেশনের ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কী কী খোঁজ নিতে হবে, এইসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে শনিবার বিএলওদের । তবে শনিবারই যে শুধু এই প্রথমবার তাঁদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে তেমনটা নয়, বিহারের পর রাজ্যেও এসআইআর হতে পারে এমনটাই ইঙ্গিত মেলার পর থেকেই অল্প অল্প করে প্রস্তুতি সারছিল রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর । তাই গত বেশ কয়েক মাস ধরেই হাতে কলমে বিএলওদের বিভিন্ন কাজ করতে হয়েছে । তাই আগামী 4 নভেম্বর থেকে তাঁদের ঠিক কী কী কাজ করতে হতে পারে সেই বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা ইতিমধ্যেই রয়েছে তাঁদের ।

BLO Training on SIR
BLO'রা SIR-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন (নিজস্ব ছবি)

তবে বিএলওদের নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর জলঘোলা হয়েছে । কারণ কোথাও তাঁরা হুমকির মুখে পড়ছেন, আবার কোথাও তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে সরব হয়েছেন বিএলওরা । প্রসঙ্গত, বিএলওদের নির্বাচনী কাজ করা নিয়ে গত 30 অক্টোবর নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা বা ERO-রা । এই নির্দেশিকা অনুসারে, আগামী 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশনের কাজের পাশাপাশি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করতে হবে ।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে বিএলওদের নির্বাচনী কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে । সমস্ত বিএলওদের 'On Duty' থাকতে হবে । বিএলওদের সঙ্গে কাজ করবেন এবং বাড়ি বাড়ি যাবেন BLA বা বুথ লেভেল এজেন্টরা । তাঁদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ।

BLO Training on SIR
BLO'দের প্রশিক্ষণ শুরু কমিশনের (নিজস্ব ছবি)

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ডিলেকশন অফিসার বা ডিআরওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন আগামী 3 নভেম্বরের মধ্যে বুথ লেভেল এজেন্টের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করার ব্যবস্থা করেন । তবে এই সময়ের পরেও যদি আরও বিএলএ'রা যোগ দেন, সেই ক্ষেত্রে আবারও তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ।

