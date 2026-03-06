রবিতে রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ, কবে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা
8 থেকে 10 মার্চ তিনদিনের সফরে জ্ঞানেশ কুমার-সহ কমিশনের বাকি শীর্ষ আধিকারিকরা রাজ্য প্রশাসন থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিএলও-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন।
কলকাতা, 6 মার্চ: আগামী রবিবার রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ । আগামী 8 থেকে 10 মার্চ তিনদিনের সফরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ কমিশনের বাকি শীর্ষ আধিকারিকরা রাজ্য প্রশাসন থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী-সহ রাজনৈতিক দলগুলি এবং বুথ লেভেল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করবেন । নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সমন্বয়-সহ আরও একাধিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে যে, আগামী 8 মার্চ রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । তাঁর সঙ্গে থাকবেন নির্বাচন কমিশনার ড. এস এস সান্ধু ও ড. বিবেক জোশী । এছাড়াও থাকবেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, মণীশ গর্গ এবং পবন কুমার শর্মা । থাকবেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস বি জোশী, ডিরেক্টর মনোজ সি, ডিরেক্টর জেনারেল আশিস গয়াল, ডেপুটি ডিরেক্টর পি পবন, অপূর্ব কুমার সিং, ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল এবং ভিডিয়ো এডিটর রঞ্জিত কুমার শ্রীবাস্তব ।
কলকাতায় আসার পরের দিন অর্থাৎ 9 মার্চ সকাল থেকেই শুরু হবে দফায় দফায় বৈঠক । প্রথমেই স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কমিশনের কর্মকর্তারা । ভোটার তালিকা নিয়ে আলোচনা-সহ নির্বাচন ঘিরে অভিযোগ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দলগুলির মতামত শোনা হবে ।
এরপর আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কমিশনের কর্তারা । পাশাপাশি আইজি, ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গেও বৈঠক হবে ৷
তার পরের দিন অর্থাৎ 10 মার্চ মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ শীর্ষ আমলাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কমিশনের প্রতিনিধিরা । বিএলও-দের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ এবং তারপর হবে সাংবাদিক বৈঠক । ওইদিনই দিল্লি ফিরে যাবেন কমিশনের আধিকারিকরা । এরপর সফরের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে যে কোনও দিন রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে ।
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে, চলতি মাসের 14 থেকে 16 তারিখের মধ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আর তাই যদি হয় সেক্ষেত্রে আগামী মাসের 16 তারিখে প্রথম দফার নির্বাচন হতে পারে রাজ্যে । পাশাপাশি দুই থেকে তিন দফায় নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । তবে এসআইআর প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, তার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
অন্যদিকে কমিশন সূত্রে খবর যে, বিচারাধীন তালিকায় থাকা 60 লক্ষ নামের মধ্যে ইতিমধ্যেই কমবেশি 6 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি করা হয়েছে । তবে বাকি নামের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে আগামী 9 মার্চ থেকে রাজ্যে SIR-এর কাজ শুরু করবেন ভিনরাজ্যের বিচারকরা । জানা গিয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে
ওড়িশা থেকে 100 এবং ঝাড়খণ্ড থেকে 100 অর্থাৎ মোট 200 জন বিচারক রাজ্যে আসছেন । আগামিকাল অর্থাৎ 7 মার্চ থেকে তাঁদের রাজ্যে আসা শুরু হবে ৷ এরপর 8 মার্চও আসবেন কয়েকজন ৷ ওই দুই দিনই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবে কমিশন । বিমানবন্দর, হাওড়া, শিয়ালদা, বর্ধমান, আসানসোল, খড়গপুর ও শিলিগুড়ি - এই জায়গাগুলিতে ভিনরাজ্যের বিচারকদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।