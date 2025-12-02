SIR আবহে চাঞ্চল্যকর তথ্য, রাজ্যের 2208টি বুথে একজনও মৃত ভোটার নেই !
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে 2 হাজারেরও বেশি বুথে মেলেনি মৃত ভোটার । যার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা ৷
Published : December 2, 2025 at 7:43 AM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই বহু ভুয়ো ঘটনা সামনে এসেছে ৷ গত 4 নভেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হয় ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক জেলায় ডিজিটাইজেশনের কাজও প্রায় শেষের পথে । তবে এবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতরের হাতে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, বাংলার এমন প্রায় 2208টি বুথ রয়েছে যেখানে গত এক বছরে একজনেরও মৃত্যু হয়নি । অন্তত নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো তথ্যে এমনটাই বলা হয়েছে বলে দাবি করেন রাজ্যের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক । যে তালিকা সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই 2 হাজার 208টি বুথে যত সংখ্যক গণনা ফর্ম বিতরণ করা হয়েছিল সেই সবকটিই ফেরত এসেছে । অর্থাৎ, ওই সব বুথে কোনও মৃত, স্থানান্তরিত কিংবা একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারের খোঁজ পাওয়া যায়নি । একটি ফর্ম ও 'Uncollectable' নেই ।
কী এই Uncollectible Form ?
মূলত চারটি ক্ষেত্রে আনকালেক্টেবল (Uncollectable) ফর্ম থাকে। সেগুলি হল... যদি কোনও ভোটারের মৃত্যু হয়ে থাকে । দ্বিতীয়ত, যদি কোনও ডুপ্লিকেট নাম (একাধিক জায়গায় নাম) থাকে । তৃতীয়ত, আনট্রেসেবল (Untraceable) ভোটার অর্থাৎ যে ভোটারদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা তাঁদের পূরণ করা ফর্ম জমা পড়েনি । এবং চতুর্থ হল, পার্মানেন্টলি শিফটেড ভোটার অর্থাৎ যদি কোনও ভোটার পাকাপাকিভাবে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যান । দেখা যাচ্ছে, এই 2208টি বুথে গত এক বছরে এই চারটির মধ্যে একটিও হয়নি ।
গত একবছরে এই বুথগুলিতে একজনেরও মৃত্যু হয়নি, উঠছে প্রশ্ন
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে জেলাশাসকদের থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে । আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট এলে তা নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে । তবে, ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি মানা গেলেও এটা কী করে সম্ভব যে, গত একবছরে এই বুথগুলিতে একজনেরও মৃত্যু হয়নি ? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ।
মৃত ভোটার না-থাকার জেলাভিত্তিক তালিকা
এই ধরনের বুথ যে সমস্ত জেলায় অপেক্ষাকৃত বেশি তাদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা । এখানে 760টি বুথে একজনও মৃত ভোটার নেই ৷ এরপরই রয়েছে পুরুলিয়া (228), পরবর্তীতে রয়েছে মুর্শিদাবাদ (226), মালদা (216), নদিয়া (130), বাঁকুড়া (101), হাওড়া (94), পূর্ব মেদিনীপুর (90), বীরভূম (86), উত্তর 24 পরগনা (82), জলপাইগুড়ি (56), হুগলি (54), দক্ষিণ দিনাজপুর (40), পশ্চিম মেদিনীপুর (15), উত্তর দিনাজপুর (11), পূর্ব বর্ধমান (9), আলিপুরদুয়ার (3), কোচবিহার (2), দার্জিলিং (2), কালিম্পং (1), উত্তর কলকাতা ও পশ্চিম বর্ধমানে যথাক্রমে (1)।
প্রসঙ্গত, রবিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন জানায় এসআইআর প্রক্রিয়াগুলি সাত দিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ 4 ডিসেম্বরের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার সময়সীমা বাড়িয়ে 11 ডিসেম্বর করা হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে 16 ডিসেম্বর, যা আগে 9 তারিখ ছিল । 7 ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ আগামী বছর 14 ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।