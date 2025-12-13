হেনস্থা-হামলা হলেই এফআইআর ! বিএলও'দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ কমিশনের
বিএলও-দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কড়া পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন ৷ প্রয়োজনে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হল ডিইও-দের ৷
Published : December 13, 2025 at 10:29 AM IST
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও এবং ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR)-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত অন্য আধিকারিকদের নিরাপত্তা অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে ৷ তাঁদের উপর কোনও রকম নিগ্রহের ঘটনা ঘটলে ডিইও-দের এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন ৷ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং ডিজিপিকে চিঠিও পাঠানো হয়েছে কমিশনের তরফে ৷
চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে বিএলও এবং আধিকারিকদের হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে । এ নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে । বিষয়টিকে একবারই হালকাভাবে দেখছে না কমিশন । এদিনের চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনা ঘটলে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার বা ডিইও-কে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করতে হবে । আর এই নির্দেশ পালন না-করলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে ।
বস্তুত, এর আগেও বিএলও-দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বার্তা দিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । তাঁরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে একাধিকবার অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ এমনকী, বিএলও-দের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ৷ এবার এনুমারেশন ফর্ম পূরণ ও জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হতেই বিএলও-দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া পদক্ষেপ করল কমিশন ৷
এই বিষয় শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চ (বিএলও শাখা)-এর সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী জানান, বিএলও-দের সঙ্গে নিষ্ঠুর রসিকতা করে এসআইআর প্রক্রিয়ার একেবারে শেষ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন এই হাস্যকর নোটিশ জারি করল । বহু বিএলও-র মৃত্যু এবং অসুস্থতার পর এই নোটিশ নিষ্ঠুর রসিকতা এবং হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয় । তাঁর কথায়, "প্রথম থেকেই আমরা বিএলও-দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আসছি । তখন কমিশনের তরফে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি । এতদিন পরে তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করল ! হাস্যকর এই ভূমিকায় তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা ।"
ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানান, এসআইআরের এনুমারেশন পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এখন হঠাৎ করে নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশিকা প্রকাশ করার কথা মনে হল ! অথচ, শুরু থেকেই বারবার বিএলও-দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তোলা হয়েছে ৷ সেই আবেদনে তখন কোনও কর্ণপাত করা হয়নি । এটা আসলে কিছুটা ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো একটা ব্যাপার ।
তিনি বলেন, "রাজ্য পুলিশকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া যাবে না ৷ কারণ, কয়েকদিন আগে স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন আইএএস অফিসার সি মুরুগান ৷ জানি না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরই এই আচরণ কি না? তবে একজন আইএএস অফিসারের ক্ষেত্রে যদি এমনটা হয়, সেখানে বিএলও-রা তো সাধারণ সরকারি কর্মচারী বা শিক্ষক । তাই পুলিশের উপর এই বিএলও-দের নিরাপত্তা ছেড়ে দিলে চলবে না ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীকেই নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে ।"