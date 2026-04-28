ETV Bharat / state

মমতাকে নিয়ে আপত্তিকর মিম, 'বিতর্কিত' পোস্ট কনস্টেবলের; দুই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ কমিশনের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কুরুচিকর মিম দেখে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। এদিকে অন্য এক পোস্টের জেরে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷

ELECTION COMMISSION
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 8:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 এপ্রিল: বঙ্গভোটের উত্তাপ চরমে ৷ বুধবার রাজ্যের সাতটি জেলার 142টি কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ ৷ তার আগে রাজ্য-রাজনীতিতে চর্চা তুঙ্গে ৷ বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কুরুচিকর মিম ৷ যা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ এই পোস্ট চোখে পড়তেই পুলিশকে পদক্ষেপ করতে বলল নির্বাচন কমিশন । অন্যদিকে, সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট করার জন্য কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷

প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন গতকালই (সোমবার) পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই আপত্তিকর পোস্টের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৷ ওই পোস্টটির একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে রবিবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) দাবি করেছিল যে, উত্তরপ্রদেশের এক 'স্বঘোষিত 'দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী' এবং বিজেপি সমর্থক' সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে 'মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জঘন্য, অপমানজনক, কুরুচিপূর্ণ এবং অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যঙ্গচিত্র' প্রকাশ করেছেন ।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই নিয়ে অভিযোগ দায়েরের পর ওই পোস্টটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে । নির্বাচন কমিশনের (EC) এক আধিকারিক জানান, দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, "আমরা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছি এবং পুলিশকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি । বিষয়টি আমাদের নজরে আনা হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশ জারি করা হয়েছে ।"

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য নীলাঞ্জন দাস এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিধাননগর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং সোশাল মিডিয়ায় যে অ্যাকাউন্ট থেকে ওই পোস্টটি করা হয়েছিল, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

অপর ঘটনা কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলকে ঘিরে ৷ সোশাল মিডিয়ায় পুলিশের পোশাক পরে একটি নির্দিষ্ট দলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছিলেন ৷ তারপরই বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে, সোমবার কলকাতা পুলিশের ওই কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছে ৷ কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কলকাতা আর্মড পুলিশের ফার্স্ট ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল রামকৃষ্ণ কয়ালের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে ৷ তিনি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি বিতর্কিত ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷ ওই আধিকারিক বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় ওই পুলিশকর্মীর আচরণের বিষয়ে তদন্ত চলাকালীন তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত (Suspension) করা হয়েছে ।"

তাঁর কথায়, "সমস্ত পুলিশকর্মীকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা সোশাল মিডিয়ায় এমন কোনও বিষয়ে পোস্ট, শেয়ার বা সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন ৷ যা তাঁদের চাকরির আচরণবিধি বা আদর্শ আচরণবিধি (MCC) লঙ্ঘন করতে পারে ।" এছাড়াও পুলিশকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে সাহায্য করেন ৷

এদিকে, কলকাতা পুলিশ একটি সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছে যে, পুলিশকর্মীদের অবশ্যই সোশাল মিডিয়ায় এমন কোনও বিষয়ে পোস্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা চাকরির আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ।

বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট । এই দফায় ভোট রয়েছে রাজ্যের হেভিওয়েট কেন্দ্র ভবানীপুরে ৷ যেখানে তৃণমূল প্রার্থী খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা । তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন বিদায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । গত 23 এপ্রিল প্রথম দফায় 152টি কেন্দ্রে ভোট মিটে গিয়েছে ৷ আগামী 4 মে দুই দফা ভোটেরই ফল ঘোষণা ৷

TAGGED:

OBJECTIONABLE POST MAMATA BANERJEE
SECOND PHASE ELECTION 2026
মমতাকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট
MAMATA BANERJEE DEROGATORY MEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.