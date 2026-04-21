রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের
আগামী 23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল- দু'দফায় পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এই ভোট উপলক্ষ্যে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স হেলিকপ্টার ভাড়া করল কমিশন ৷
Published : April 21, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এবার এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স হেলিকপ্টার ভাড়া করল নির্বাচন কমিশন ৷ এই হেলিকপ্টারের ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় 8 লক্ষ 88 হাজার 888 টাকা ৷ আর দু'দিন পর প্রথম দফায় 23 এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফায় 29 এপ্রিল ভোট গ্রহণ ৷
নির্বাচনে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তখন তড়িঘড়ি উদ্ধার কার্যে এই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হবে ৷ তাই এই অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
ইতিমধ্যে রাজ্যের 28টি হেলিপ্যাড ও 11টি বিমানবন্দরের তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি বিমানবন্দর ও দক্ষিণবঙ্গের ছ'টি বিমানবন্দরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স হেলিকপ্টার ওঠানামা করতে পারে ৷ বেহালা বিমানবন্দরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স হেলিকপ্টার রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থাকে ৷
যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ইনস্পেকটর জেনারেল, সিআরপিএফ, স্টেট ফোর্স কো-অর্ডিনেটরকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যের কোন জেলায় কত হেলিপ্যাড রয়েছে সেই তালিকাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
রাজ্যের পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে ইনস্পেকটর জেনারেলকে (অর্গানাইজেশন) হেলিকপ্টার কোথায় থাকবে, সেই নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি পরিবহণ দফতর থেকে আগামী 7 মে পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন হেলিপ্যাডে ও বিমানবন্দরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স হেলিকপ্টার নামতে পারবে সেই তালিকাও দেওয়া হয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা, হাসিমারা, মালদা, বালুরঘাট, কোচবিহার বিমানবন্দর এবং দক্ষিণবঙ্গের দমদম, পানাগড়, কলাইকুন্ডা, অন্ডাল, বেহালা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স হেলিকপ্টার ওঠা-নামার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে পারে ৷ এদিকে জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি অঞ্জলি সিং বলেন, "আমাদের কাছে এখনো কোন বার্তা আসেনি ৷"
আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফায় 152টি আসনে ভোট ৷ এদিন 1 হাজার 478 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে জনতা ৷ প্রথম দফায়- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রামে ভোট ৷ এরপর 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় 142টি আসনে ভোটগ্রহণ এবং প্রার্থীর সংখ্যা 1 হাজার 448 জন ৷ ভোটের আগে একদফা কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ বুথের 100 মিটারের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা এবং নজরদারি আরও কড়া করেছে কমিশন ৷ পাশাপাশি প্রথম দফায় 152 বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট 2 হাজার 193 কুইক রেসপন্স টিমের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ কমিশনের বিশেষ নজরে রয়েছে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও উত্তর দিনাজপুর ৷