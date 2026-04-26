বাড়ল 1 শতাংশ, প্রথম দফায় ভোটদানের চূড়ান্ত হার ঘোষণা কমিশনের

বাড়ল 1 শতাংশ, প্রথম দফায় ভোটদানের চূড়ান্ত হার ঘোষণা কমিশনের
সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ভোটদানের কথা থাকলেও অনেক জায়গায় ভোটারদের লাইন থাকার জন্য তারপরও ভোট চলেছে ৷ সর্বশেষ ভোটদানের পর শতাংশের হিসেব চূড়ান্ত করল কমিশন ৷
Published : April 26, 2026 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: দু'দিন আগে বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ৷ ভোট শেষে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, এবারে ভোটদানের হার 92.25 শতাংশ ৷ যা কার্যত রেকর্ড ৷ তবে সন্ধ্যা 6টার পরও অনেক জায়গায় ভোট শেষ না হওয়ায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছিলেন, এখনও অনেক বুথে পোলিং বাকি রয়েছে তাই শুক্রবারের আগে চূড়ান্ত পোল পার্সেন্টেজ পাওয়া সম্ভব নয় ।
এরপর নির্বাচন কমিশন শনিবার শতাংশের নিরিখে ভোটদানের চূড়ান্ত হার জানিয়েছে ৷ তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথম দফায় 93.19 শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে ৷ যা এই রাজ্যের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ ।
কমিশনের তথ্য বলছে, প্রথম দফার ভোটগ্রহণ 23 এপ্রিল 16টি জেলার 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় ৷ মোট 3.61 কোটি ভোটারের মধ্যে 3.36 কোটি ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন । ভোটদাতাদের মধ্যে 1.65 কোটি ছিলেন মহিলা এবং 1.71 কোটি ছিলেন পুরুষ ।
সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে কোচবিহার জেলায় 96.2 শতাংশ ৷ এরপরই রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর 95.44 শতাংশ ৷ তৃতীয়তে মালদা 94.79 শতাংশ । জলপাইগুড়িতে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল 94.76 শতাংশ, বীরভূমে 94.51 শতাংশ এবং উত্তর দিনাজপুরে 94.16 শতাংশ ।
মুর্শিদাবাদে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল 93.67 শতাংশ, আলিপুরদুয়ারে 93.2 শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে 92.75 শতাংশ, বাঁকুড়ায় 92.55 শতাংশ, ঝাড়গ্রামে 92.26 শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে 92.19 শতাংশ এবং পুরুলিয়ায় 91.59 শতাংশ । পশ্চিম বর্ধমানে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল 90.32 শতাংশ ।
দার্জিলিংয়ে ভোটদানের হার ছিল 88.98 শতাংশ, অন্যদিকে কালিম্পংয়ে সর্বনিম্ন 83.04 শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এর আগে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছিল 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৷ যা ছিল 84.72 শতাংশ । সেই নির্বাচনেই তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল এবং সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের টানা 34 বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল । এবার ভোটদানের হার পৌঁছেছে 92.25 শতাংশ ৷
আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় সাতটি জেলার 142টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে । SIR-এর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের আওতায় যেখানে 90 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে ৷ যা ভোটার সংখ্যার ভিত্তি কমিয়ে দিয়েছে ।