ETV Bharat / state

SIR থেকে বিধানসভা! বাংলার ভোটে গুরুদায়িত্বে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন আইপিএস

বাংলায় প্রথম বিশেষ পর্যবেক্ষক এন কে মিশ্র, ভোটের অনেক আগেই কমিশনের ‘কড়া পাহারা’

Election commission
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়৷ (ফাইল ছবি৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি৷ কিন্তু তার আগেই রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কড়া নজরদারির বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর শুনানির শেষদিনের আগেই বাংলার জন্য নিয়োগ করা হল বিশেষ পর্যবেক্ষক এন কে মিশ্রকে।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন আইপিএস অফিসার এন কে মিশ্রকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতের সংবিধানের 324 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং Representation of the People Act, 1950-এর 13CC ধারার অধীনে। কমিশন সূত্রের খবর, শুধু ভোটার তালিকা সংশোধন নয়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের সামগ্রিক প্রস্তুতিতেও সরাসরি যুক্ত থাকবেন তিনি।

এর আগে ধাপে ধাপে রাজ্যের জন্য স্পেশাল অবজারভার ও স্পেশাল রোল অবজারভার নিয়োগ করা হলেও, এবার প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে একজন প্রাক্তন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে যুক্ত করা হল। তবে বাংলার ভোটে কমিশনের তরফে যোগী রাজ্যের প্রাক্তন আইপিএস অফিসারকে গুরুদায়িত্ব দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে৷ যদিও কমিশন সূত্রের দাবি, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নিয়ন্ত্রিত এবং ত্রুটিমুক্ত রাখতেই এই পদক্ষেপ।

কমিশনের জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, বাংলার বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়মিত রাজ্য সফর করতে হবে এন কে মিশ্রকে। SIR প্রক্রিয়ায় কমিশনের নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। পাশাপাশি ভোটার তালিকা হালনাগাদ, প্রশাসনিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক নির্বাচনী পরিবেশ—সব দিকেই নজর রাখতে হবে তাঁকে।

প্রতিটি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা পড়বে কমিশনের কাছে। প্রয়োজনে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। রাজ্য সফরের সময় তিনি সিইও-র সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। সফরসূচি, প্রোটোকল, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক সহায়তার দায়িত্ব থাকবে সিইও দফতরের উপরেই।

কমিশনের তরফে আরও একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে—বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার সময় কোনও নির্বাচনী আধিকারিক বা ইআরও-কে সরাসরি প্রশংসাপত্র দেওয়া যাবে না। যদি কারও কাজ প্রশংসনীয় বলে মনে হয়, তা হলে তার বিস্তারিত কারণ জানিয়ে কমিশনের কাছেই সুপারিশ পাঠাতে হবে।

সব মিলিয়ে, ভোটের অনেক আগেই বাংলায় বাড়ছে কমিশনের সরাসরি নজরদারি। অর্থাৎ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে এবার যে বাড়তি সতর্কতা ও কড়াকড়ি থাকছে, তা স্পষ্ট৷ যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

TAGGED:

NK MISHRA
FIRST SPECIAL OBSERVER
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.