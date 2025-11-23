SIR আতঙ্কের মাঝে পারিশ্রমিক বাড়ল বিএলও-দের, ডেটার খরচও দেবে নির্বাচন কমিশন
রাজ্যে পুরোদমে চলছে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ । তারই মাঝে BLO-দের জন্য সুখবর ৷ পারিশ্রমিক বৃদ্ধি থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচও দিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷
Published : November 23, 2025 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: বাংলায় চলছে SIR ৷ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন অর্থাৎ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের অন্যতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) । বিএলও-রা অত্যধিক কাজের চাপের মধ্যে রয়েছেন । সময়ের অভাব এবং ডেটা এন্ট্রি-সহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত BLO-রা। অভিযোগ উঠছে, কাজের চাপ নিতে না পেরে একাধিক বিএলও চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন । তবে এইসব অভিযোগের মধ্যে কিছুটা আশার আলো দেখতে চলেছেন বিএলও-রা ৷ তাঁদের উৎসাহ দিতে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন।
অন্যদিকে, শনিবার আবারও একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের দ্বারস্থ হন ভোটকর্মী ও BLO ঐক্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা । সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানান, BLO-দের পারিশ্রমিক বেড়ে 18 হাজার টাকা করা হচ্ছে ।
প্রসঙ্গত, প্রথমে পারিশ্রমিকের অঙ্ক ছিল মাত্র 6 হাজার টাকা। পরে তা বাড়িয়ে করা হয় 12 হাজার টাকা। আর এখন ফের বাড়ানো হল সেই অঙ্ক । এবার বিএলওদের পারিশ্রমিকের অর্থ দাঁড়াল 18 হাজার টাকা। শুধু পারিশ্রমিকই নয়, বুথ লেভেল অফিসারদের নিজেদের ফোনের ডেটা খরচ করে ভোটারদের নথি এন্ট্রি করতে হচ্ছে ৷ তাই তাঁদের এবার থেকে গণনা ফর্মের ডিজিটাইজেশনের জন্য ডেটা খরচ বাবদ টাকাও দেওয়া হবে বলে জানান স্বপন মণ্ডল।
পাশাপাশি, SIR শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিএলও-দের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷ কেউ বা মানসিক চাপে ভুগছেন ৷ পাশাপাশি এমন কোনও কোনও বিএলও রয়েছেন যে তাঁরা রাতভর কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। SIR-এর ব্যাপক কাজের চাপই মৃত্যু ও অসুস্থতার কারণ হিসেবে মনে করছে ঐক্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা । এই বিষয়ে স্বপন মণ্ডল বলেন, "আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী BLO-দের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ECI (ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া)-কে চিঠি লিখেছেন । তিনি SIR স্থগিত রাখার অনুরোধ করেছেন, শুধুমাত্র BLO-দের চাপের কথা মাথায় রেখে । উনি BLO-দের জন্য চিন্তিত জেনে আনন্দিত হলাম ।"
উপরিউক্ত কারণের কথা উল্লেখ করে স্বপন মণ্ডলের আরও সংযোজন, "আশান্বিত হয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম ৷ আমাদের আবেদন, মৃত BLO-দের পরিবারকে 50 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক । এছাড়াও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে যে বিএলও-রা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁদের চিকিৎসার খরচ বহন করারও আবেদন জানাচ্ছি রাজ্য সরকারকে । তাহলেই ওনার ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ থেকে বোঝা যাবে, যে উনি BLO-দের নিয়ে কতটা চিন্তিত ।"
এই বিষয়ে BLO ঐক্যমঞ্চের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের আরও কথা, "রাজ্য সরকারি কর্মীরা স্বাস্থ্যবীমা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই 2 লক্ষ টাকা যৎসামান্য। আর বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন চিকিৎসার খরচ অনেক। তাই ওই টাকা ছাড়াও চিকিৎসার জন্য আরও যে অর্থের প্রয়োজন সেই টাকাও যেন রাজ্য সরকার বহন করে।"