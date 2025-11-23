ETV Bharat / state

SIR আতঙ্কের মাঝে পারিশ্রমিক বাড়ল বিএলও-দের, ডেটার খরচও দেবে নির্বাচন কমিশন

রাজ্যে পুরোদমে চলছে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ । তারই মাঝে BLO-দের জন্য সুখবর ৷ পারিশ্রমিক বৃদ্ধি থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচও দিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷

SIR IN WEST BENGAL
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 23 নভেম্বর: বাংলায় চলছে SIR ৷ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন অর্থাৎ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের অন্যতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) । বিএলও-রা অত্যধিক কাজের চাপের মধ্যে রয়েছেন । সময়ের অভাব এবং ডেটা এন্ট্রি-সহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত BLO-রা। অভিযোগ উঠছে, কাজের চাপ নিতে না পেরে একাধিক বিএলও চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন । তবে এইসব অভিযোগের মধ্যে কিছুটা আশার আলো দেখতে চলেছেন বিএলও-রা ৷ তাঁদের উৎসাহ দিতে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন।

অন্যদিকে, শনিবার আবারও একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের দ্বারস্থ হন ভোটকর্মী ও BLO ঐক্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা । সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানান, BLO-দের পারিশ্রমিক বেড়ে 18 হাজার টাকা করা হচ্ছে ।

SIR IN WEST BENGAL
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের দ্বারস্থ হন ভোটকর্মী ও BLO ঐক্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, প্রথমে পারিশ্রমিকের অঙ্ক ছিল মাত্র 6 হাজার টাকা। পরে তা বাড়িয়ে করা হয় 12 হাজার টাকা। আর এখন ফের বাড়ানো হল সেই অঙ্ক । এবার বিএলওদের পারিশ্রমিকের অর্থ দাঁড়াল 18 হাজার টাকা। শুধু পারিশ্রমিকই নয়, বুথ লেভেল অফিসারদের নিজেদের ফোনের ডেটা খরচ করে ভোটারদের নথি এন্ট্রি করতে হচ্ছে ৷ তাই তাঁদের এবার থেকে গণনা ফর্মের ডিজিটাইজেশনের জন্য ডেটা খরচ বাবদ টাকাও দেওয়া হবে বলে জানান স্বপন মণ্ডল।

পাশাপাশি, SIR শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিএলও-দের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷ কেউ বা মানসিক চাপে ভুগছেন ৷ পাশাপাশি এমন কোনও কোনও বিএলও রয়েছেন যে তাঁরা রাতভর কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। SIR-এর ব্যাপক কাজের চাপই মৃত্যু ও অসুস্থতার কারণ হিসেবে মনে করছে ঐক্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা । এই বিষয়ে স্বপন মণ্ডল বলেন, "আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী BLO-দের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ECI (ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া)-কে চিঠি লিখেছেন । তিনি SIR স্থগিত রাখার অনুরোধ করেছেন, শুধুমাত্র BLO-দের চাপের কথা মাথায় রেখে । উনি BLO-দের জন্য চিন্তিত জেনে আনন্দিত হলাম ।"

SIR IN WEST BENGAL
গণনা ফর্মের ডিজিটাইজেশনের জন্য ডেটা খরচ বাবদ টাকাও দেওয়া হবে (ইটিভি ভারত)

উপরিউক্ত কারণের কথা উল্লেখ করে স্বপন মণ্ডলের আরও সংযোজন, "আশান্বিত হয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম ৷ আমাদের আবেদন, মৃত BLO-দের পরিবারকে 50 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক । এছাড়াও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে যে বিএলও-রা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁদের চিকিৎসার খরচ বহন করারও আবেদন জানাচ্ছি রাজ্য সরকারকে । তাহলেই ওনার ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ থেকে বোঝা যাবে, যে উনি BLO-দের নিয়ে কতটা চিন্তিত ।"

এই বিষয়ে BLO ঐক্যমঞ্চের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের আরও কথা, "রাজ্য সরকারি কর্মীরা স্বাস্থ্যবীমা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই 2 লক্ষ টাকা যৎসামান্য। আর বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন চিকিৎসার খরচ অনেক। তাই ওই টাকা ছাড়াও চিকিৎসার জন্য আরও যে অর্থের প্রয়োজন সেই টাকাও যেন রাজ্য সরকার বহন করে।"

