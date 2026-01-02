যৌনকর্মী, রূপান্তরকামী-সহ প্রান্তিক বৈধ ভোটারদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ কমিশনের
কমিশন জানিয়েছে, মাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির বৈধ ভোটারদের এসআইআর শুনানির ক্ষেত্রে কাগজপত্র না-দেখালেও চলবে ।
Published : January 2, 2026 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষজনের জন্য বড় সিদ্ধান্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের । যৌনকর্মী, রূপান্তরকামী এবং রূপান্তরিত, বিপন্ন আদিবাসী, আশ্রমবাসী এবং এই ধরনের অন্যান্য বৈধ ভোটারদের দুশ্চিন্তা কাটাতে তাঁদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ৷ কমিশন জানিয়েছে, এই বৈধ ভোটারদের এসআইআর শুনানির ক্ষেত্রে কাগজপত্র না-দেখালেও চলবে ।
রাজ্যে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের শুনানি পর্ব । যেসব ভোটারদের শুনানিতে ডেকে পাঠানো হচ্ছে তাঁদের কমিশনের নির্দেশ মতো নিজেদের বৈধ ভোটার প্রমাণ করতে, নির্দিষ্ট করে দেওয়া 12 থেকে 13টি নথির মধ্যে যে কোনও একটি বা কয়েকটি দেখাতে হচ্ছে । তবে রাজ্যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং বহু মানুষজন রয়েছেন যাঁরা বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই । তাঁদের যাতে নথি না-দেখানোর জন্য ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে না-হয়, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ।
এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে যৌনকর্মী, রূপান্তরকামী এবং রূপান্তরিত, পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ, আশ্রম বাসী এবং এই ধরনের অন্যান্য বৈধ ভোটারদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এসআইআর শুনানির ক্ষেত্রে কাগজপত্র না-দেখালেও চলবে । বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, যদি এঁদের কাছে যথাযথ কাগজ বা সরকারি নথি না-থাকে, সেক্ষেত্রে লোকাল এনকোয়ারি করেও তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দিতে পারেন ইআরও ।
অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বাতিল হওয়া কোনও ওবিসি সার্টিফিকেট এসআইআরের কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলেই নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন । 2010 সালের পর থেকে 2024 সালের মে মাস পর্যন্ত দেওয়া সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করেছিল হাইকোর্ট । ওই সব সার্টিফিকেট এসআইআরের কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-দের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ।
আদালতের রায় মেনে মান্যতা পাবে 64টি ক্যাটাগরি । যা SIR প্রক্রিয়ায় প্রমাণ পত্র হিসেবে গৃহীত হবে ।
সম্প্রতি আদালতের তরফে 64টি ক্যাটাগরিকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় । হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী 64টি ক্যাটাগরিকে মান্যতা দিচ্ছে রাজ্য সরকার । রাজ্য সরকারের মান্যতা অনুযায়ী, এই ক্যাটাগরিগুলিকেই এবার এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রমাণ পত্র হিসেবে মান্যতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
পাশাপাশি DEO, AERO, ERO কীভাবে অনলাইনে নথি আপলোড করবেন, ভেরিফাই করবেন এবং কমিশনের ড্যাশবোর্ডে কীভাবে শুনানির তথ্য আপলোড হবে, সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই DEO, ERO ও AERO-দের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সিং করে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
85 বছর বা তার বেশি বয়সি, অন্তঃসত্ত্বা, শারীরিকভাবে অসুস্থদের ক্ষেত্রে কমিশনের নিয়ম মেনে বাড়িতে গিয়েই শুনানি করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷ তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই নিয়ম না মানার অভিযোগ এসেছে । এই বিষয়ে BLO-দের তৎপর হওয়ার কথা আবারও জানিয়েছে কমিশন । DEO-দের এই বিষয়ে কড়া হওয়ার কথা বলা হয়েছে । যদি কমিশনের নিয়ম না মানা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট BLO, সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে কমিশন কড়া পদক্ষেপ করবে বলে জানানো হয়েছে ।
অন্যদিকে, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে প্রচুর চা বাগান আছে । ওখানে প্রায় 150-200 বছরের পুরনো চা বাগান আছে । কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, চা বাগানে কর্মরত অনেকের কাছেই নথি নেই । তবে, বংশ পরম্পরায় ওই চা বাগানেই ওঁরা ওখানে কাজ করে আসছেন । ফলে, তাঁদের বেতন থেকে শুরু করে পিএফ সংক্রান্ত সরকারি নথি শ্রম দফতরের কাছে আছে । টি প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট মেনে তাঁদের যত সরকারি নথি আছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক চেয়ে পাঠিয়েছেন । এই চা-শ্রমিকরা শুনানিতে কমিশনের উল্লেখ করা নথি না দেখাতে পারলেও, শ্রম দফতরের ওই নথি দেখালেই হবে । সেজন্য রাজ্যের CEO দফতর থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে ।
কমিশনের উল্লেখ করা 13টি নথির বাইরে অ্যাডমিট কার্ডকেও যাতে মান্যতা দেওয়া যায়, সেই জন্য ইসিআইয়ের কাছে আবেদন জানাবে রাজ্যের CEO দফতর । মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছিল, তবে অ্যাডমিট কার্ডে বয়সের যেহেতু উল্লেখ থাকে, তাই সেটিকে যাতে মান্যতা দেওয়া যায়, সেজন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হবে ।