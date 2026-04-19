ভোটার তালিকায় 7 লক্ষ নতুন নাম, জানাল কমিশন

ভোটার তালিকায় 7 লক্ষ নতুন নাম, জানাল কমিশন
ফর্ম-6 থেকে 7 লক্ষের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছে । নতুন ভোটার বৃদ্ধিতে এগিয়ে উত্তর 24 পরগনা। কলকাতায় নতুন ভোটার প্রায় 44 হাজার।
Published : April 19, 2026 at 10:46 AM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: হাতে মাত্র আর ক'দিন ৷ তারপরেই রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন। 23 এপ্রিল অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যের 152টি আসনে ভোট ৷ আর তার আগে রাজ্যে নতুন ভোটার বৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন।
খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে মনোনয়ন পত্র জমার শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় 7 লক্ষ নতুন ভোটারের নাম তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন ৷ কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে যে ফর্ম-6 জমা দেওয়ার মাধ্যমে প্রায় 7 লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল ৷ তার মধ্যে ঝাড়াই-বাছাই ও আবেদনপত্র যাচাই করে নতুন ভোটারদের নাম চূড়ান্ত করে সেগুলি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷
গত 9 এপ্রিল যেদিন দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল সেইদিন পর্যন্ত মোট 6 লক্ষ 96 হাজার 824 জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন ৷ এর মধ্যে প্রথম দফায় বেড়েছে 3 লক্ষ 22 হাজার 17 জন এবং দ্বিতীয় দফায় 3 লক্ষ 87 হাজার 747 জন। দেখা যাচ্ছে, উল্লেখযোগ্যভাবে 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার দিন 1 লক্ষ 88 হাজার 207 জন নতুন ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছিলেন। তার পরের এক মাসে আরও প্রায় 5 লক্ষ নতুন নাম তালিকায় যুক্ত করা যোগ হয়েছিল বলেই কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
অন্যদিকে, জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও পূর্ব মেদিনীপুরে সবচেয়ে বেশি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন। উত্তর 24 পরগনায় 71 হাজারের বেশি এবং কলকাতায় প্রায় 44 হাজার নতুন নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ তবে তালিকায় দেখা গিয়েছে, পুরুষদের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা তুলনায় কমেছে ৷ খসড়া তালিকাতেও এই একই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।
বর্তমানে রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 6 কোটি 82 লক্ষ 51 হাজার 8 জন। কমিশনের দেওয়া বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যায় পুরুষ ভোটার 3 কোটি 49 লক্ষের বেশি। অন্যদিকে মহিলা ভোটার 3 কোটি 33 লক্ষের কিছু বেশি এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন 1257 জন। বলাইবাহুল্য যে ট্রাইবুনালের বিচারাধীন কেসগুলো নিষ্পত্তি হওয়ার পর মোট ভোটারের সংখ্যা কিছুটা তারতম্য হবে অর্থাৎ এই সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়তে পারে।