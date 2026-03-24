মঙ্গল থেকে মেগা প্রচার যুদ্ধে তৃণমূল: নয়া কৌশলে উত্তরে মমতা, দক্ষিণে অভিষেক

মঙ্গল থেকে মেগা প্রচার যুদ্ধে তৃণমূল: নয়া কৌশলে উত্তরে মমতা, দক্ষিণে অভিষেক
রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ভোট প্রচারের ঢাকে কাঠি ৷ বঙ্গের দুই প্রান্তে আজ থেকে জোরকদমে প্রচার শুরু করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : March 24, 2026 at 1:15 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন । আর এই হাই-ভোল্টেজ নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মঙ্গলবার থেকেই মেগা প্রচার যুদ্ধে অবতীর্ণ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । প্রচারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সমন্বয় এবং অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছে ঘাসফুল শিবির ।
দলের দুই শীর্ষ নেতা-নেত্রী, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ থেকেই প্রচারে ঝড় তুলতে ময়দানে নেমে পড়েছেন । ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর থেকেই বাকি দলগুলিও প্রচারে ঝড় তুলেছে । তৃণমূলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উত্তরবঙ্গে প্রচারের রাশ ধরছেন, ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণবঙ্গে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে সুর চড়াচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকেই উত্তরবঙ্গ সফরে জোর দিয়েছেন দলনেত্রী । আজ জলপাইগুড়ির চালসায় তাঁর বিশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে । এরপর বুধবার উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় তাঁর জনসভা করার কথা রয়েছে । সূচি অনুযায়ী, বুধবার ময়নাগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে পরপর জনসভা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রথম থেকেই উত্তরবঙ্গের আসনগুলিতে নিজেদের জমি শক্ত করতে মরিয়া শাসকদল । আর সেই কারণেই দলের প্রধান মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সেখানে পরপর বেশ কয়েকটি জনসভায় অংশ নিয়ে ভোটের হাওয়া নিজেদের দিকে টানতে চাইছেন ।
অন্যদিকে, দলনেত্রী যখন উত্তরের জেলাগুলিতে প্রচারে ব্যস্ত তখন দক্ষিণবঙ্গে দলের প্রচারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমায় জনসভা করছেন তিনি । পাথরপ্রতিমার সভা থেকে সাধারণ মানুষের কাছে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধীদের নিশানা করবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফর সেরে ফিরে আসবেন দক্ষিণবঙ্গে । সেখানে পাণ্ডবেশ্বর এবং দুবরাজপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে তাঁর সভা করার কথা রয়েছে । আর ঠিক সেই সময়েই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণবঙ্গের প্রচার সেরে পাড়ি দেবেন উত্তরবঙ্গে ।
নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক তরজাও ততই তীব্র হচ্ছে । প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্র নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক ও বিরোধীদের জোরদার চ্যালেঞ্জ এবং পাল্টা চ্যালেঞ্জের পালা । ইতিমধ্যেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে 60 হাজারের বেশি ভোটে লিড পাওয়ার কথা জোর গলায় জানিয়েছেন ।
অন্যদিকে, বসে নেই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীও । তিনিও থেকে 25 হাজার ভোটে জেতার দাবি করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন । এই রাজনৈতিক তরজায় সুর চড়িয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও । সবমিলিয়ে এই পাল্টাপাল্টি হুঙ্কার এবং দুই শীর্ষ নেতার মেগা প্রচারের জেরে ভোটমুখী বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া এখন পুরোপুরি সরগরম । শেষ হাসি কে হাসবে, তা জানতে এখন অপেক্ষা শুধু ফলাফলের ।