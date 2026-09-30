'জীবনটা মরছে ডরে...', হাতির থেকে রক্ষা পেতে গান গেয়ে রামলালের কাছে আকুতি বৃদ্ধার

'জীবনটা মরছে ডরে...', হাতির থেকে রক্ষা পেতে গান গেয়ে রামলালের কাছে আকুতি বৃদ্ধার
Ramlal in Locality: গানের মাধ্যমে বনদফতরের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন এই বৃদ্ধা । এলাকাবাসীও সাথ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে ।
Published : September 30, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 6:30 PM IST
নয়াবসত, 30 সেপ্টেম্বর: 'হাতি আসছে দলে দলে, জীবনটা মরছে ডরে' ৷ জঙ্গলের দাঁতাল হাতিদের না পেয়ে গানে গানে মানুষ-প্রিয় রামলালের কাছেই হামলা না চালানোর এবং গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি না করার আর্জি জানালেন এক বৃদ্ধা ৷ যা রীতিমতো নাম কুড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে । ঘটনাটি মেদিনীপুর রেঞ্জ নয়াবসত চোরকোল সিদাডিহি বীর শিশির বাঁধ এলাকার ।
মূলত পশ্চিম মেদিনীপুরের পিড়াকাটা, গড়বেতা, শালবনী, চাঁদড়া, ধেড়ুয়া, এনায়েতপুর, গুড়গুড়ি পাল-সহ খোদ মেদিনীপুরেও হাতির তাণ্ডব এবং হাতির দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি অব্যাহত । 30-40টি হাতির একটি দল প্রায় সময় গ্রামে ঢুকে ফসলের যেমন ক্ষতি করে, সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের পিষেও মেরে ফেলে । বহুবার ছাতু তুলতে গিয়ে এবং জমির কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ সেই সংখ্যাটাও কম নয় ।
এই জন্য বারে বারে হুলা পার্টি, বনদফতর গ্রামবাসীদের নিয়ে এই হাতি তাড়িয়ে থাকে গ্রাম্য এলাকা থেকে । কিন্তু তারপরও দফায় দফায় জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসে এই বুনো হাতির দল । আর এই নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে একরাশ যেমন ক্ষোভ রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে এই হাতি তাড়ানোর জন্য বনদফতরের বিরুদ্ধে রয়েছে অভিযোগ ।
অন্যদিকে জঙ্গলের প্রিয় রামলাল । যে রামলালকে এলাকার মানুষ তাদের পোষা হাতি হিসেবে মনে করে । এই রামলালের নামকরণও করেছে এলাকার মানুষজন । রামলালের কাজই হল, রাস্তায় যাতায়াতকারী গাড়ি আটকে তাদের কাছ থেকে খাবার আদায় করা । সেইসঙ্গে গ্রামের লোকালয়ে প্রবেশ করে গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চেয়ে নেওয়া । রামলালের বিচরণ ভূমি হল পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম-সহ জঙ্গলমহল এলাকা ।
যদিও সম্প্রতি রামলাল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । এরপর গ্রামবাসী এবং বনদফতরের চেষ্টায় তাকে সুস্থ করা হয় । কারণ রামলাল এতটাই প্রিয় জঙ্গলমহলে মানুষের কাছে যে তার অসুস্থ তারা মেনে নিতে পারেনি । এরপর কিছু গ্রামবাসী ও বনদফতর খাবার এবং ওষুধ দিয়ে তাকে সুস্থ করে । আর সুস্থ হওয়ার পর ফের লোকালয়ে হাজির হয় রামলাল । তাকে ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ধরা পড়ে ।
এই দিনও নয়াবসত চোরকোল সিদাডিহি বীর শিশির বাঁধ এলাকায় যখন রামলাল লোকালয়ে আসে, তখন অতি উৎসাহী মানুষজন তাকে যেমন ঘিরে ধরে সেই সঙ্গে তাকে খাবারও দেওয়া হয় । যদিও এই পরিস্থিতিতে এক বৃদ্ধা নিজেকে সংযত না করতে পেরে রামলালের কাছে আবেদন করে গানের মধ্যে দিয়ে । যার বিষয় বস্তুই হল, গ্রামে বারে বারে হামলা চালানো-সহ গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে যেন বিরত থাকে রামলাল । সেই সঙ্গে গানের মাধ্যমে বনদফতরের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন এই বৃদ্ধা । তাঁর গানের মর্ম ছিল, 'বনে জঙ্গলে বাড়ছে হাতির উৎপাত, তাকে খেদাই বার ব্যবস্থা করো বনের অফিসার' ৷ এলাকাবাসীও সাথ দিয়েছেন এই বৃদ্ধার সঙ্গে ।
স্থানীয় বাসিন্দা রামু দূলে বলেন, "আমাদের এই এলাকা জুড়ে হাতির তাণ্ডব সবসময় চলতেই থাকে । কী গ্রীষ্মকাল কী শীতকাল । বরং শীতকালে বেশি তাণ্ডব চলে । যার জন্য বহু মানুষের মৃত্যু হবে, ক্ষতি হয় ফসলের । এই নিয়ে বহুবার আমরা বনদফতরের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি ৷ যাতে হুলা পার্টির মশাল জ্বালানোর জন্য পর্যাপ্ত তেল দেওয়া হয় ৷ ওতে হাতি তাড়ানো যায় । কিন্তু তা সম্ভব হয়নি । তাই এই মহিলা একপ্রকার রাগে খুবই দুঃখেই এই গান গেয়ে ফেলেছেন । আমরা ওনার পাশে রয়েছি ।" একই মন্তব্য এলাকার মুখিয়া হিসেবে পরিচিত সমু মাণ্ডির । তিনি বলেন, "আগামিদিনে এই হাতির তাণ্ডব নিয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করব । আমরা চাই এভাবেই গান গেয়ে ও পোস্টারিং মধ্য দিয়ে হাতির তাণ্ডব যাতে কমানো যায় ।"
উল্লেখ্য, এই বনজঙ্গলে যেমন একদিকে হাতির আক্রমণে গ্রামবাসীরা মারা যাচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে হাতিও মারা যাচ্ছে ৷ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ইলেকট্রিক শকে । সম্প্রতি পিড়াকাটাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যায় দুই শাবক-সহ একটি মা হাতি । যেই ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্ত করেছে বনদফতর । অবৈধভাবে বিদ্যুৎ এলাকায় নিয়ে যাওয়া নিয়েও তোলা হয়েছে অভিযোগ ।