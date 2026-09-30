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'জীবনটা মরছে ডরে...', হাতির থেকে রক্ষা পেতে গান গেয়ে রামলালের কাছে আকুতি বৃদ্ধার

Ramlal in Locality: গানের মাধ্যমে বনদফতরের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন এই বৃদ্ধা । এলাকাবাসীও সাথ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে ।

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গানে গানে হাতিকে আক্রমণ না করার বার্তা বৃদ্ধার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 6:24 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 6:30 PM IST

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নয়াবসত, 30 সেপ্টেম্বর: 'হাতি আসছে দলে দলে, জীবনটা মরছে ডরে' ৷ জঙ্গলের দাঁতাল হাতিদের না পেয়ে গানে গানে মানুষ-প্রিয় রামলালের কাছেই হামলা না চালানোর এবং গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি না করার আর্জি জানালেন এক বৃদ্ধা ৷ যা রীতিমতো নাম কুড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে । ঘটনাটি মেদিনীপুর রেঞ্জ নয়াবসত চোরকোল সিদাডিহি বীর শিশির বাঁধ এলাকার ।

মূলত পশ্চিম মেদিনীপুরের পিড়াকাটা, গড়বেতা, শালবনী, চাঁদড়া, ধেড়ুয়া, এনায়েতপুর, গুড়গুড়ি পাল-সহ খোদ মেদিনীপুরেও হাতির তাণ্ডব এবং হাতির দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি অব্যাহত । 30-40টি হাতির একটি দল প্রায় সময় গ্রামে ঢুকে ফসলের যেমন ক্ষতি করে, সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের পিষেও মেরে ফেলে । বহুবার ছাতু তুলতে গিয়ে এবং জমির কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ সেই সংখ্যাটাও কম নয় ।

'জীবনটা মরছে ডরে...', গান গায়ে রামলালকে ক্ষতি না করার আর্জি বৃদ্ধার (ইটিভি ভারত)

এই জন্য বারে বারে হুলা পার্টি, বনদফতর গ্রামবাসীদের নিয়ে এই হাতি তাড়িয়ে থাকে গ্রাম্য এলাকা থেকে । কিন্তু তারপরও দফায় দফায় জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসে এই বুনো হাতির দল । আর এই নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে একরাশ যেমন ক্ষোভ রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে এই হাতি তাড়ানোর জন্য বনদফতরের বিরুদ্ধে রয়েছে অভিযোগ ।

elephant
লোকালয়ে রামলাল (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে জঙ্গলের প্রিয় রামলাল । যে রামলালকে এলাকার মানুষ তাদের পোষা হাতি হিসেবে মনে করে । এই রামলালের নামকরণও করেছে এলাকার মানুষজন । রামলালের কাজই হল, রাস্তায় যাতায়াতকারী গাড়ি আটকে তাদের কাছ থেকে খাবার আদায় করা । সেইসঙ্গে গ্রামের লোকালয়ে প্রবেশ করে গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চেয়ে নেওয়া । রামলালের বিচরণ ভূমি হল পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম-সহ জঙ্গলমহল এলাকা ।

elephant
মানুষ প্রিয় রামলাল (ইটিভি ভারত)

যদিও সম্প্রতি রামলাল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । এরপর গ্রামবাসী এবং বনদফতরের চেষ্টায় তাকে সুস্থ করা হয় । কারণ রামলাল এতটাই প্রিয় জঙ্গলমহলে মানুষের কাছে যে তার অসুস্থ তারা মেনে নিতে পারেনি । এরপর কিছু গ্রামবাসী ও বনদফতর খাবার এবং ওষুধ দিয়ে তাকে সুস্থ করে । আর সুস্থ হওয়ার পর ফের লোকালয়ে হাজির হয় রামলাল । তাকে ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ধরা পড়ে ।

elephant
প্রশংসা কুড়িয়েছে বৃদ্ধা (ইটিভি ভারত)

এই দিনও নয়াবসত চোরকোল সিদাডিহি বীর শিশির বাঁধ এলাকায় যখন রামলাল লোকালয়ে আসে, তখন অতি উৎসাহী মানুষজন তাকে যেমন ঘিরে ধরে সেই সঙ্গে তাকে খাবারও দেওয়া হয় । যদিও এই পরিস্থিতিতে এক বৃদ্ধা নিজেকে সংযত না করতে পেরে রামলালের কাছে আবেদন করে গানের মধ্যে দিয়ে । যার বিষয় বস্তুই হল, গ্রামে বারে বারে হামলা চালানো-সহ গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে যেন বিরত থাকে রামলাল । সেই সঙ্গে গানের মাধ্যমে বনদফতরের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন এই বৃদ্ধা । তাঁর গানের মর্ম ছিল, 'বনে জঙ্গলে বাড়ছে হাতির উৎপাত, তাকে খেদাই বার ব্যবস্থা করো বনের অফিসার' ৷ এলাকাবাসীও সাথ দিয়েছেন এই বৃদ্ধার সঙ্গে ।

স্থানীয় বাসিন্দা রামু দূলে বলেন, "আমাদের এই এলাকা জুড়ে হাতির তাণ্ডব সবসময় চলতেই থাকে । কী গ্রীষ্মকাল কী শীতকাল । বরং শীতকালে বেশি তাণ্ডব চলে । যার জন্য বহু মানুষের মৃত্যু হবে, ক্ষতি হয় ফসলের । এই নিয়ে বহুবার আমরা বনদফতরের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি ৷ যাতে হুলা পার্টির মশাল জ্বালানোর জন্য পর্যাপ্ত তেল দেওয়া হয় ৷ ওতে হাতি তাড়ানো যায় । কিন্তু তা সম্ভব হয়নি । তাই এই মহিলা একপ্রকার রাগে খুবই দুঃখেই এই গান গেয়ে ফেলেছেন । আমরা ওনার পাশে রয়েছি ।" একই মন্তব্য এলাকার মুখিয়া হিসেবে পরিচিত সমু মাণ্ডির । তিনি বলেন, "আগামিদিনে এই হাতির তাণ্ডব নিয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করব । আমরা চাই এভাবেই গান গেয়ে ও পোস্টারিং মধ্য দিয়ে হাতির তাণ্ডব যাতে কমানো যায় ।"

উল্লেখ্য, এই বনজঙ্গলে যেমন একদিকে হাতির আক্রমণে গ্রামবাসীরা মারা যাচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে হাতিও মারা যাচ্ছে ৷ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ইলেকট্রিক শকে । সম্প্রতি পিড়াকাটাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যায় দুই শাবক-সহ একটি মা হাতি । যেই ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্ত করেছে বনদফতর । অবৈধভাবে বিদ্যুৎ এলাকায় নিয়ে যাওয়া নিয়েও তোলা হয়েছে অভিযোগ ।

Last Updated : September 30, 2026 at 6:30 PM IST

TAGGED:

ELEPHANT ATTACK
ELEPHANT
রামলাল
হাতির আক্রমণ
RAMLAL

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