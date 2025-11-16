SIR 'আতঙ্ক': ট্রেনের সামনে ঝাঁপ প্রৌঢ়ার ! মুর্শিদাবাদের মৃতের সংখ্যা 3
SIR নিয়ে 'আতঙ্কে' ভোগা ওই প্রৌঢ়াকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন মেয়ে ৷ তারপরেও রবিবার সকালে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন বলে দাবি পরিবারের ৷
Published : November 16, 2025 at 9:03 PM IST
বেলডাঙা, 16 নভেম্বর: এসআইআর আতঙ্কে আরও একটি মৃত্যুর অভিযোগ ৷ ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় এক প্রৌঢ়া ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়েছেন বলে দাবি পরিবারের ৷ এমনকী আতঙ্ক দূর করতে জামাই তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন ৷ তারপরও পরিবারের দাবি, রবিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন তিনি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৷ মৃতের নাম শাকিলা বেওয়া (52) ৷ বাড়ি বেলডাঙা থানার সুরুলিয়ায় ৷
এই ঘটনায় রেল পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ এ নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "বিষয়টি রেলের অধীনে ৷ তবে রেল পুলিশের পাশাপাশি আমারও এই ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে সমন্তরালভাবে তদন্ত করছি ৷"
প্রসঙ্গত, এই নিয়ে এসআইআর 'আতঙ্কে' মুর্শিদাবাদে তিনটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ৷ প্রথমে কান্দি, তারপর বহরমপুর ৷ এবার বেলডাঙায় ৷ আর নিয়ে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় শাসকদল তৃণমূল ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলছে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ৷
মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, শাকিলার দুই মেয়ে ৷ তাঁদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷ বছর কুড়ি আগেই শাকিলার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে ৷ তিনি নিজের বাড়ি সুরুলিয়াতেই থাকতেন ৷ এসআইআর নিয়ে ভয় পাচ্ছিলেন বলে বড় জামাই চারদিন আগে নবাবগঞ্জে নিজের বাড়ি তাঁকে নিয়ে আসেন ৷ সেখানে তাঁকে একাধিকবার বোঝানো হয় ৷ বলা হয়, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ৷ তবুও, তাঁর আতঙ্ক দূর করা যায়নি বলে পরিবারের দাবি ৷ মৃতের জামাই সেকেন্দার আলি বলেন, "আমি বারবার বুঝিয়েছি ৷ বলেছিলাম আমাদের রাজ্যে কিছু হবে না ৷ চিন্তা করবেন না ৷ কিন্তু, বারবার বলতেন মোদি ধরে নিয়ে যাবে ৷ ভোটার কার্ডে আমার নাম ভুল আছে ৷"
পরিবারের আরও দাবি, 2002 সালের ভোটার তালিকায় স্বামীর নাম ভুল ছিল ৷ নিজের নামের বানানেও ভুল ৷ 2025 সালের ভোটার তালিকায় স্বামী ও নিজের নাম সংশোধন হয়নি ৷ এন্যুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করতে গিয়েই আতঙ্ক বাড়ে তাঁর ৷ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে একাধিকবার গিয়েছেন বলেও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়েছেন ৷ পঞ্চায়েত সদস্য আশ্বস্ত করলেও প্রৌঢ়ার আতঙ্ক দূর করা যায়নি ৷ সুরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সামিম আক্তার বলেন, "আমার কাছে বেশ কয়েকবার সমস্যার কথা জানাতে এসেছিলেন ৷ আমি বলেছিলাম, কোনও চিন্তা করবেন না ৷ আমি আছি, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ৷ কিন্তু, একই সমস্যা নিয়ে বারবার আসতেন ৷"
গত চারদিন থেকে বড় মেয়ের বাড়িতে ছিলেন তিনি ৷ রবিবার ভোরে নমাজ পড়ার পর, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ৷ বাড়ি থেকে হাঁটা পথে শিয়ালদা-লালগোলা শাখার রেললাইন ধরে বেলডাঙা স্টেশনের কাছে যান ৷ সকাল সাড়ে 6টা নাগাদ আপ ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন বলে দাবি স্থানীয়দের ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷